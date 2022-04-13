快訊

「小K」回鍋長榮集團？傳張國煒將接立榮董座

願景銀杏計畫 央北社宅長照機構今啟用

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新店央北社宅設置第一處以區域醫院為樞紐，建構長照機構及耕莘多科別復健復能診所，於今日正式啟用。圖／新北市新聞局提供
新店央北社宅設置第一處以區域醫院為樞紐，建構長照機構及耕莘多科別復健復能診所，於今日正式啟用。圖／新北市新聞局提供

因應超高齡社會，為讓長者獲得更完善社區照顧，新北市府連結新店天主教耕莘團隊，共辦新北願景銀杏計畫，在新店央北社宅設置第一處以區域醫院為樞紐，建構長照機構及耕莘多科別復健復能診所，於今日正式啟用。

新北市長侯友宜指出，台灣人口老化快速，新北市老年人口尤為全台之冠，平均每月增加近3千人。衛福部統計，國人平均餘命80.8歲，然健康平均餘命72.3歲。有長達8年處於失能或失智狀態，通常由家人肩負照顧責任。不僅個人沒有生活品質、尊嚴，對家庭及國家財政極大壓力。正因為情勢嚴峻，更須要嚴肅面對，讓老人家在自己最熟悉的社區養老。

侯友宜說，新北願景工程銀杏計畫第一處選定新店央北社宅為開端，結合社區長照機構、復健復能多科別醫療服務、托嬰托幼、身障照顧及即將啟用的心理衛生中心等社會資源，形成具體而密實的照護網絡，一體規劃的多元服務，翻轉民眾對於社會住宅的既有成見，也突顯新北市政府整合社會各界資源，打造「活力新北、健康新北」的目標。

天主教耕莘團隊秉持醫療專業與新北市衛生局同辦外展服務，縮短服務差距、主動觸及最需要的服務民眾，強化社區關懷與回饋，充分展現銀杏計畫的立意，從湯泉美地到十四張站，都能就近選用周全且暖心的服務，形塑在地優質醫動養園區。

衛生局長陳潤秋表示，社區長照服務願景將在2025年完成百家社區長照機構，並持續連結醫療專業團隊投入照顧網絡建置，推動周延且高可近性的醫養設施，以期超高齡社會來臨時，完善整體社區照顧模式，讓長者能夠在地安老。

衛生局 長照

延伸閱讀

新北：疫情加溫 全面啟動居家照護

新北增264例 侯友宜揭社區採檢陽性率「往上走」

歷經44年終於改建 萬華福民社宅一期預計2025年完工

新北攜手輔大學生改造社區環境 閒置空間綠美化

相關新聞

台北傳統市場節周末花博公園登場 因應疫情場內禁試吃

邁入第15年舉辦的台北傳統市場節將於16日在圓山花博公園舉行，今年首度以滷味為主題，邀請到松江市場和中山市場的知名滷味攤...

府門扶輪社「等路」公益包場 松山工農特教生服務「下午茶」

今年首次「等路下午茶」公益活動13日下午登場，由台北府門扶輪社包場主辦，贊助台北市立松山工農特教班公益表演及下午茶服務，希望讓社各界有機會來接受這些孩子的服務，從接觸、認識開始，進而發心出力，共同努力營造一個更為接納包容的社會，為各種障別孩子創造各種可能的工作機會。

江子翠危老都更案今動工 更新完將提供272坪托育空間

新北市板橋區江子翠段第三崁小段的都更二箭暨危老案，今日舉辦動土典禮，重建後將提供272坪公益空間做為公共托育中心。新北...

雨季即將到來 新北副市長視察防汛整備

每年5至9月為台灣雨季，新北市副市長謝政達今下午前往三峽區視察北113線道路坍方復健工程進度，以及有木國小避難收容處所開...

歷經44年終於改建 萬華福民社宅一期預計2025年完工

由福民平宅更新改建的北市萬華區福民一期社會住宅新建工程今舉辦開工典禮，市府將斥資10.15億元，打造1棟地上16層、地下...

板橋江子翠段危老案今動土 預計建267戶集合住宅與公托

為打造城市美學，新北近年推動都更三箭，繼2019年首例危老建築重建後，今日開工第4件危老案。此案位於華江橋頭的板橋江子翠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。