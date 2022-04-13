願景銀杏計畫 央北社宅長照機構今啟用

因應超高齡社會，為讓長者獲得更完善社區照顧，新北市府連結新店天主教耕莘團隊，共辦新北願景銀杏計畫，在新店央北社宅設置第一處以區域醫院為樞紐，建構長照機構及耕莘多科別復健復能診所，於今日正式啟用。

新北市長侯友宜指出，台灣人口老化快速，新北市老年人口尤為全台之冠，平均每月增加近3千人。衛福部統計，國人平均餘命80.8歲，然健康平均餘命72.3歲。有長達8年處於失能或失智狀態，通常由家人肩負照顧責任。不僅個人沒有生活品質、尊嚴，對家庭及國家財政極大壓力。正因為情勢嚴峻，更須要嚴肅面對，讓老人家在自己最熟悉的社區養老。

侯友宜說，新北願景工程銀杏計畫第一處選定新店央北社宅為開端，結合社區長照機構、復健復能多科別醫療服務、托嬰托幼、身障照顧及即將啟用的心理衛生中心等社會資源，形成具體而密實的照護網絡，一體規劃的多元服務，翻轉民眾對於社會住宅的既有成見，也突顯新北市政府整合社會各界資源，打造「活力新北、健康新北」的目標。

天主教耕莘團隊秉持醫療專業與新北市衛生局同辦外展服務，縮短服務差距、主動觸及最需要的服務民眾，強化社區關懷與回饋，充分展現銀杏計畫的立意，從湯泉美地到十四張站，都能就近選用周全且暖心的服務，形塑在地優質醫動養園區。

衛生局長陳潤秋表示，社區長照服務願景將在2025年完成百家社區長照機構，並持續連結醫療專業團隊投入照顧網絡建置，推動周延且高可近性的醫養設施，以期超高齡社會來臨時，完善整體社區照顧模式，讓長者能夠在地安老。