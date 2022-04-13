本土病例屢創新高 柯文哲估疫情抗戰「打超過4個月」

台北市今天新增本土確診141例，市長柯文哲提出與病毒共存策略，柯文哲說，若每日確診在兩百例內，台北市絕對可以應付很好，也可以確保死亡率低，但若每天確診兩千例，「哇，就真的要....，不可能全部塞在防疫專責旅館，有一部分要移到家裡去」。這次他同意中央放寬停課標準，因依照同樣標準，未來兩週將全部停課，還是要務實。柯也預估「這場疫情會打很久，我估計會打超過四個月。」

柯文哲今天主持防疫記者會表示，防疫戰略決定因素有三個，包括每日確診、防疫專責旅館房間數、防疫專責病房床數。如果每日確診不超過兩百例，根本輕症沒想要放在家裡，因為台北市備有兩千床專責防疫旅館，專責旅館內有醫生護理師、血氧機、監視器、藥箱等，所以一開始，台北市找三家比較大的旅館，若每日確診數超過200個，就要開始思考，是否還要增加專責防疫旅館數量？

柯文哲也說，確診就算增加也不要爆發，每天200例，台北市絕對可以應付很好，也可以確保死亡率低，但如果每天確診兩千例就不可能全部塞在防疫專責旅館，有一部分要移到家裡去。

柯說，移到家裡去，現在防疫專責旅館運作也先檢查SOP，讓SOP更清楚，擺在家裡才可以將防疫旅館的SOP移出去用，另外還要增加物流系統、電商，因為現在都是小家庭，別想有人幫忙買東西、收垃圾，等於政府要幫忙，以前國家個人之間，還有家庭緩衝，現在沒有了，政府要直接照顧個人，移到家裡居家隔離，政府還是有很多技術要做，要找一個區間先示範，會找找一個行政區試辦輕症居家隔離。

所以柯說，若確診增加速度不快，就不急著將輕症移到家裡照顧，所以每日確診決定防疫旅館數量，不要全擠醫院，但若每日增加確診人數太多，就要思考要不要升高防疫級數，但顯然，現在中央不可能將警戒二級在三級。

柯文哲也提到，這場疫情，病例數會繼續增加，但希望不要急劇增加，希望等差級數增加，將確診放在家裡的系統，也要再確認一下，才能確保醫療品質安全。

柯也預估，這場疫情會打很久，希望擋一下擋一下，有時間將確診擺在家裡的系統再確認一下，確認醫療品質安全，讓這場疫情穩紮穩打。 今天本土確診再飆升，新增744例，柯文哲今天則預估，這場疫情會打很久，「我估計會打超過四個月。」圖/北市府提供

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