府門扶輪社「等路」公益包場 松山工農特教生服務「下午茶」

府門扶輪社包場「等路下午茶」公益活動，與會來賓合照。 林建榮／攝影

今年首次「等路下午茶」公益活動13日下午登場，由台北府門扶輪社包場主辦，贊助台北市立松山工農特教班公益表演及下午茶服務，希望讓社各界有機會來接受這些孩子的服務，從接觸、認識開始，進而發心出力，共同努力營造一個更為接納包容的社會，為各種障別孩子創造各種可能的工作機會。

活動在台北市松山區「Hi-Q褐藻生活館」舉行，共同協辦單位包括：臺灣厚道社會服務聯合會、聯合報系文化基金會，以及Hi-Q中華海洋生技公司。主辦的府門扶輪社社⾧楊健宏表示，這次剛好是府門扶輪社第1500次例會，特別有意義。此外，他非常感謝張永聲理事長帶領厚道社會服務聯合會協辦，還有提供場地的中華海洋生技股份有限公司陳樹人總經理、財團法人聯合報系文化基金會的支持，以及所有到場參與的愛心社友，寶眷及好朋友。

府門扶輪社於1988年籌備發起、1989年6月18日成立，創社社友45人，創社社長為連啟甸（Lisui）。成立以來，投注公益不遺餘力，包括參與國衛院偏鄉科普教育活動、淨灘、反毒路跑、捐血，以及贊助快篩站等，出人出錢出力。

松山工農特教生以熱舞表演為活動開場，贏得滿堂采。 林建榮／攝影

活動開場的熱舞表演，由松山工農特教生揭開序幕，並由洪瑋鍾等4位老師帶領該校12名學生服務下午茶。松山工農特教班綜合職能科於2000年設立，以招收輕度及中度智能障礙的學生為主，2018學年度後入學的學生為餐飲服務科。

在熱舞暖場、介紹貴賓、來賓致詞，以及厚道社會服務聯合會致贈感謝狀給台北府門扶輪社後，中華台北特奧會火炬跑委員張瓊文上台說明「希望之火」的意義，並帶領特奧小英雄代表陳首豪、黃涵暐，手拿火炬繞場，並與全場貴賓一起完成點燃希望之火的儀式。

下午茶一開始，只見松山工農12名學生穿梭於會場之中，用親切的問候語、貼心的服務態度，為現場的每一位賓客端上咖啡或褐藻紅茶，並送上精緻的茶點，讓賓客們有置身星級飯店、備受禮遇的感覺。

楊健宏社長帶領台北府門扶輪社主辦這次的「等路下午茶」，義意非凡。楊健宏期待能發揮拋磚引玉的效果，之後有更多的扶輪社及其他善心人士一起來支持這麼有意義的活動。