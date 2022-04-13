快訊

黃國倫困上海「1天吃1餐」 國台辦說話了

台南多家美食小吃店中鏢 基隆+56遍布多個夜市、連鎖餐飲店

跨縣市還是管得到 北市外送平台自治條例今初審過關

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

台北市政府2年前首先制定外送平台業者管理自治條例，經過實務執行檢討後，修定6條文，包括增列跨域屬地認定，例如平台業者總公司設在新北市，只要外送員在北市提供外送服務，都要受北市外送自治條例管轄。北市議會法規會上午審議通過修正案，將送大會二讀，預計在這個會期通過。

上午審查時，針對跨域屬地認定，議員秦慧珠、王鴻薇質疑，自治條例跨域該如何查處，若業者不理怎麼辦？有沒有強制性？北市其他的自治條例，有沒有跨境管轄權先例？

勞動局指出，雖然北市勞動局無法去新北跨域檢查，但可以行文或以電話通知，要求業者帶相關資料來台北市檢查 ，若沒有遵照北市自治條例，仍可以處分 。

法務局長袁秀慧指出，其實不是跨境，而是對業者在台北市的營業行為，因為設立在新北市平台外送公司在北市營業，因此要配合交通、食品相關規定辦理，透過「事務的管轄」納進來，針對管轄衝突時，若事故發生在北市，根據自治條例，北市可受理、調查，並裁處個案。

上午通過修正條文，包括為督促外送平台業者重視外送員的交通安全，增訂外送員於外送服務期間，應在外送箱標示外送平台業者名稱。並增訂罰則，違規屆期未改善，可處2萬元以上、8萬元以下罰款，得按次處罰。

針對意外傷害致失能或死亡之保險，最低保險金額從200萬提高到300萬元；外送平台業者應按月將已納保之外送員人數報市政府備查。未納保，業者不得讓外送員提供外送服務。

另外，外送平台業者對於成立提供外送服務契約滿1年之外送員，應實施每年合計至少小時教育訓練課程。外送平台業者對於發生職業安全、食品衛生安全或交通安全事故的外送員，除有正當理由外，應於事故發生後3個月內實施每次至少1小時的教育訓練課程。

外送員

延伸閱讀

10招外送平台省錢秘技大公開！foodpanda不藏私分享

鏡電視勞檢疑洩密 北市議會罕見請地檢署偵辦勞動局

中山區成北市快篩熱區 黃珊珊：要篩就選最有效地方

點外送要看規定「語氣愈來愈激動」 律師嚇：還沒吃就被罵一頓

相關新聞

台北傳統市場節周末花博公園登場 因應疫情場內禁試吃

邁入第15年舉辦的台北傳統市場節將於16日在圓山花博公園舉行，今年首度以滷味為主題，邀請到松江市場和中山市場的知名滷味攤...

府門扶輪社「等路」公益包場 松山工農特教生服務「下午茶」

今年首次「等路下午茶」公益活動13日下午登場，由台北府門扶輪社包場主辦，贊助台北市立松山工農特教班公益表演及下午茶服務，希望讓社各界有機會來接受這些孩子的服務，從接觸、認識開始，進而發心出力，共同努力營造一個更為接納包容的社會，為各種障別孩子創造各種可能的工作機會。

江子翠危老都更案今動工 更新完將提供272坪托育空間

新北市板橋區江子翠段第三崁小段的都更二箭暨危老案，今日舉辦動土典禮，重建後將提供272坪公益空間做為公共托育中心。新北...

雨季即將到來 新北副市長視察防汛整備

每年5至9月為台灣雨季，新北市副市長謝政達今下午前往三峽區視察北113線道路坍方復健工程進度，以及有木國小避難收容處所開...

歷經44年終於改建 萬華福民社宅一期預計2025年完工

由福民平宅更新改建的北市萬華區福民一期社會住宅新建工程今舉辦開工典禮，市府將斥資10.15億元，打造1棟地上16層、地下...

板橋江子翠段危老案今動土 預計建267戶集合住宅與公托

為打造城市美學，新北近年推動都更三箭，繼2019年首例危老建築重建後，今日開工第4件危老案。此案位於華江橋頭的板橋江子翠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。