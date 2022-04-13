跨縣市還是管得到 北市外送平台自治條例今初審過關

台北市政府2年前首先制定外送平台業者管理自治條例，經過實務執行檢討後，修定6條文，包括增列跨域屬地認定，例如平台業者總公司設在新北市，只要外送員在北市提供外送服務，都要受北市外送自治條例管轄。北市議會法規會上午審議通過修正案，將送大會二讀，預計在這個會期通過。

上午審查時，針對跨域屬地認定，議員秦慧珠、王鴻薇質疑，自治條例跨域該如何查處，若業者不理怎麼辦？有沒有強制性？北市其他的自治條例，有沒有跨境管轄權先例？

勞動局指出，雖然北市勞動局無法去新北跨域檢查，但可以行文或以電話通知，要求業者帶相關資料來台北市檢查 ，若沒有遵照北市自治條例，仍可以處分 。

法務局長袁秀慧指出，其實不是跨境，而是對業者在台北市的營業行為，因為設立在新北市平台外送公司在北市營業，因此要配合交通、食品相關規定辦理，透過「事務的管轄」納進來，針對管轄衝突時，若事故發生在北市，根據自治條例，北市可受理、調查，並裁處個案。

上午通過修正條文，包括為督促外送平台業者重視外送員的交通安全，增訂外送員於外送服務期間，應在外送箱標示外送平台業者名稱。並增訂罰則，違規屆期未改善，可處2萬元以上、8萬元以下罰款，得按次處罰。

針對意外傷害致失能或死亡之保險，最低保險金額從200萬提高到300萬元；外送平台業者應按月將已納保之外送員人數報市政府備查。未納保，業者不得讓外送員提供外送服務。

另外，外送平台業者對於成立提供外送服務契約滿1年之外送員，應實施每年合計至少小時教育訓練課程。外送平台業者對於發生職業安全、食品衛生安全或交通安全事故的外送員，除有正當理由外，應於事故發生後3個月內實施每次至少1小時的教育訓練課程。