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江子翠危老都更案今動工 更新完將提供272坪托育空間
新北市板橋區江子翠段第三崁小段的都更二箭暨危老案，今日舉辦動土典禮，重建後將提供272坪公益空間做為公共托育中心。新北市都更處表示，此案是結合都更二箭暨危老重建申請的首案，但都更案面積未必會超過2000平方公尺，且危老都更同意比例須達100%，經驗難複製。
都更處長張壽文表示，本案基地位於華江橋頭，基地面積為2993平方公尺，屬板橋都市計畫住宅區，更新前13棟、約4層樓的房子，總計49戶，屋齡約45年。預計興建1棟地下6層、地上35層、共計267戶。近期要動工的危老都更案包含永和區水源段、三重區仁興段等。
本案鄰接近50米寬的文化路二段，於2020年間申請危老重建及都更二箭，經市府核准危老重建及給予基準容積加給20%，提供托育中心，重建後將退縮4米空間，提供舒適的步行環境，另該建築物亦申請銀級綠建築、銀級智慧建築及結構加強設計等獎勵，未來將大幅提升居住的環境品質。
新北市副市長陳純敬表示，市府推動「都更二箭」，爭取到的公益空間已有3萬8925坪。本案透過申請「都更二箭」，也提供出近272坪的公益空間，未來社會局將會在這裡設立公共托育中心，讓年輕的父母可以安心工作，沒有托育之憂。
都更處補充，目前都更二箭1.0已在去年7月截止申請，現在市府推動都更二箭2.0「小基地跨街廓容積調派」，另外都更一箭（捷運站周邊更新）也擴大適用範圍至400或500公尺，同樣都能增加建築容積、增加誘因；如在整合上有遇到問題，都更處及新北住都中心也會提供專業協助。
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