雨季即將到來 新北副市長視察防汛整備

每年5至9月為台灣雨季，新北市副市長謝政達今下午前往三峽區視察北113線道路坍方復健工程進度，以及有木國小避難收容處所開設演練，謝政達表示，希望建立防災緊急避難收容安置正確觀念，落實全民防災觀念並擴展至家庭、社區每個角落。

三峽區北113道路去年8月因盧碧颱風影響造成道路邊坡崩塌，大量土石滑落導致道路及下方既有護岸遭邊坡土石覆蓋毀壞，土石崩落亦造成河道通洪斷面堵塞，影響通行，新北市養工處、農業局及三峽區公所為免災害擴大影響安全，進行現地勘災搶災及設計工作。

未免災情再次發生，三峽區公所今下午於有木國小辦理避難收容處所開設演練，情境模擬為颱風期間有木里發生土石流，保全戶避難收容實務，為落實老少防災觀念，此次演練由學生和長者「跨齡」參與，並運用智慧收容APP進行民眾及志工報到、物資發放，以系統化管理加速災害收容的服務效率。

另外，結合有木里防災士、妙德佛堂加入關懷服務外，防災企業大板根公司捐助民生物資及有木國小廚工準備熱食提供收容民眾食用，避難收容處所配合防疫措施於用餐時亦增加隔板阻隔飛沫。演練項目含括測量小站、暫時隔離區、臨時探視區、報到登記區、物資發放暨儲放區、寢區等服務區域，提供收容民眾多元服務，增進救災人員對「避難收容」開設及收容流程之執行力。

副市長謝政達表示，因應全球氣候快速變遷，災害類型趨於大型化及嚴重化，藉以透過演練和相關部門資源整合，提升各單位動員救災橫向聯繫協調效率，希望持續加強居民防救災知識及能力，建立防災緊急避難收容安置正確觀念，以落實全民防災觀念並擴展至家庭、社區每個角落。