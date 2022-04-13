歷經44年終於改建 萬華福民社宅一期預計2025年完工

由福民平宅更新改建的北市萬華區福民一期社會住宅新建工程今舉辦開工典禮，市府將斥資10.15億元，打造1棟地上16層、地下3層建物，提供131戶，預計2025年8月完工，台北市長柯文哲表示，福民社宅事改變萬華環境起點，最快今年7月將再提出萬華」完整發展藍圖。

福民社宅位於艋舺大道、西園路二段320巷交叉口，緊鄰雙園國中、大理高中、環南市場及家禽批發市場，北市都發局住宅工程科長魏國忠指出，福民平宅歷經44年才改建，此次事北市社宅第36案開工，福民社宅將分為一期及二期，一期基地面積約800坪，興建1棟高16樓建物，提供131戶，完成後進行二期工程，基地面積約1100坪，預計提供207戶。

魏國忠表示，一期社宅將置入休憩空間、留設廣場及帶狀開放空間，提升社區住戶交流及休憩，並取得綠建築、智慧建築、耐震、無障害等標章認證；二期則會進駐社會局的「身心障礙社區日間作業服務設施」及「弱勢市民自立宿舍」。

房型部分，福民社宅一期分為10至12坪、16至18坪2種，內部配有廚具、衛浴、系統衣櫃、工作陽台，並採通用設計讓身障人士也可居住，建物符合綠建築銅級以上、智慧建築合格級、耐震標章及無障礙標章。

柯文哲致詞時表示，北市正在興建的社宅有8237戶，維持1萬戶上下穩定往前進，在他任內目前已完成5929戶。柯說，市府在萬華蓋了2棟大型建築物，第一果菜市場及魚市場不是160億就可以解決，考量通貨膨漲，不曉得要追加多少，而環南市場則花了55億興建。

柯文哲說，不是投資200億就算了，也要把周邊納入規畫，不能一片都是矮房子，突然冒2棟超級建築出來，所以福民社宅只是改變萬華環境的起點。

考量環南市場即將落成，市府也有針對環南市場周邊研擬各面向短、中、長期規畫策略，包含老舊建物重建整建、區域整體都市更新計畫、公有土地整合再規畫等策略，最快今年7月再至地方提出完整發展藍圖；另萬華區還有艋舺學園計畫，8、9月會對外說明，5個學校一次規畫分期改建。

環南市場及果菜市場部分，將在7、8月舉辦說明會，環南市場興建後，外面的攤商要進來；柯表示，這2棟建築是火車頭，把這一帶做都市更新，社宅是都市計畫一部分，要搭配在一起，以前都更目光狹窄，現在比較清楚。