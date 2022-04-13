板橋江子翠段危老案今動土 預計建267戶集合住宅與公托

為打造城市美學，新北近年推動都更三箭，繼2019年首例危老建築重建後，今日開工第4件危老案。此案位於華江橋頭的板橋江子翠段第三崁小段，預計興建1棟地下6層、地上35層、共計267戶的集合住宅，並將提供272坪公益空間做為公共托育中心。

新北副市長陳純敬今日出席動工典禮表示，市府積極推動都更三箭及危老建築重建，希望民眾未來住得更安全，提升當地的生活機能、環境品質，此案提供出近272坪的公益空間，未來社會局將在此設立公共托育中心。

另外，陳純敬也說，市府現也推出都更二箭2.0升級版，讓巷弄裏不容易重建的基地變為綠地，提供附近居民更多休憩的空間，逐步讓新北市成為更宜居的城市。

都市更新處長張壽文則說，本案原本為一般老舊4、5層公寓，有些住戶一開始對於容積獎勵不了解，市府安排說明會整合建商與住戶意見，促成危老案通過；此基地面積為約905坪，預計興建1棟地下6層、地上35層、共計267戶的集合住宅。

張表示，2020年間申請危老重建及都更二箭，經市府核准危老重建及給予基準容積加給20％，原本鄰近50米寬的文化路二段，重建後將退縮4米空間，提供舒適的步行環境，建築物也申請銀級綠建築、銀級智慧建築及結構加強設計等獎勵。