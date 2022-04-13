新北節電展開跑 節電業者推優惠折扣最高享五折

新北節電媒合會今起2天於新北市府一樓彭園宴會廳登場，現場邀集11家綠能節電產品業者，展示節電各種產品，現場並有最低5折起優惠，並提供用電健檢服務、能源議題講座、節電標桿企業分享節電等，新會北市副市長劉和然表示，新北推動公私合作綠能發展，公民電廠及公民參與設置太陽光電今年預計再完成51MW以上，預估發電量達1.28億度電。

全球暖化以及極端氣候造成的災害頻傳，加上疫情改變民眾生活型態，用電持續增加，供電備感壓力。近年減碳已成為全球最關注的議題。新北市多年來積極推動節電政策，始終走在全台各縣市的最前端，例如以公私合作推動綠能發展，公民電廠及公民參與設置太陽光電截至去年累計設置量近71MW，今年度預計再完成51MW以上，預計年發電量達1.28億度電。

本次新北節電媒合會，主要是針對新北市轄內小型服務業以及工商業提供節能方案和汰舊補助優惠。活動以節能經驗分享、能源健檢服務、產品展示活動及交流媒合等四大方式進行，協助地方業者達到節電成效。媒合會邀請聯邦銀行、燿華電子等公司分享節能經驗。民眾也可攜帶電費單，將由專業技師提供用電健檢，並給予適當的用電建議。透過活動達到節電成效。

經發局表示，媒合會邀請能源照明、能源管理、商用冰箱、冷凍冷藏等4大類型共11家廠商與會，現場提供多樣優惠折扣，民眾反應熱烈。同時，也提振綠能業者業績，促進綠能經濟成長。