桐花季來臨 新北規劃8線56梯次賞桐

又到桐花開花季節，2022新北市客家桐花祭今下午登場，活動自4月13日起至5月31日止，舉辦線上及實體桐花祭活動。客家桐花祭每年4、5月的「追雪」活動賞桐花，經25年營造已成新北市全民活動。今年活動轉型為輕旅行，新北更結合無痕山林的永續概念，在桐花祭活動推出「新北花見桐淨山」小旅行8條路線計56個梯次，同時進行「淨山環保」旅行，特別製作淨山竹夾，讓大家一同為環境永續盡一份心力。

8條小旅行路線分別為土城區「桐遊土城愛玩客」慢遊在承天禪寺附近的桐花公園步道、深坑區「綠野仙蹤一桐去郊遊」倘佯在阿柔洋公館後賞桐步道順逛老街品嘗豆腐、瑞芳區「桐伴遊花海」探訪四腳亭砲台遺址的桐花林、三芝區「藝桐旅行趣」暢遊於橫山里賞桐步道。

另外還有石碇區「桐言桐語遊石碇」探索淡蘭步道並享用手工麵線、樹林區及三峽區「三峽享桐桂竹遊」樂遊桐花森林、鶯歌區「鶯歌好客桐有機」健行山水步道眺望鳶山桐花山，以及汐止區「汐止桐花淨山愛地球」探尋桐花錯落的茄苳瀑布等路線。

因應淨山桐花小旅行報名名額限量，還推出無法報名到8條桐花小旅行之「桐玩尋寶趣」淨山自由行，從4月13日(三)起至5月31日(二)止，邀請民眾走入8條淨山桐花小旅行路線，與闖關打卡板合照，只要拍滿3條、5條，或8條路線照片，即可至新北市客家園區服務台兌換𠊎當慶系列桐花淨山文創品。

56梯次實體桐花小旅行中，土城區4月16日係首發團，又是全國桐花祭最早辦理的區域，現場邀請來新北賞桐花、淨山愛地球，還有伯公祭儀、不插電音樂會、小農市集、生態導覽等。

「新北市桐花Cosplay創意徵件」將於4月16日土城桐花祭活動亮相，現場將舉行現場民眾投票及評審評選，為自己妝點以桐花show新北之新風貌。第1名獎金達1萬5千元，第2名獎金1萬元，第3名獎金7千元，佳作7名每名獲得各1件𠊎當慶淨山後背包。

客家局表示，旅行路線及活動結合客語、桐花，搭配不同導覽路線與體驗方式，參訪有故事的特色景點，並融入客語解說及打卡拍照兌換桐花淨山文創品活動，讓市民朋友透過小旅行套裝行程，體驗在地人文、自然風景，感受客莊文化美學。

2022新北市客家桐花祭報名網址：http://ntpchakka-tung-blossom.com。