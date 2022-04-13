快訊

新北激增264例...確診足跡曝光 鼎泰豐、星巴克、海底撈入列

紐約地鐵槍擊案：失能的地鐵安全計畫？

桐花季來臨 新北規劃8線56梯次賞桐

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
2022新北市客家桐花祭今下午登場，活動自4月13日起至5月31日止，舉辦線上及實體眾多精彩的系列桐花祭活動。記者李定宇／攝影
2022新北市客家桐花祭今下午登場，活動自4月13日起至5月31日止，舉辦線上及實體眾多精彩的系列桐花祭活動。記者李定宇／攝影

又到桐花開花季節，2022新北市客家桐花祭今下午登場，活動自4月13日起至5月31日止，舉辦線上及實體桐花祭活動。客家桐花祭每年4、5月的「追雪」活動賞桐花，經25年營造已成新北市全民活動。今年活動轉型為輕旅行，新北更結合無痕山林的永續概念，在桐花祭活動推出「新北花見桐淨山」小旅行8條路線計56個梯次，同時進行「淨山環保」旅行，特別製作淨山竹夾，讓大家一同為環境永續盡一份心力。

8條小旅行路線分別為土城區「桐遊土城愛玩客」慢遊在承天禪寺附近的桐花公園步道、深坑區「綠野仙蹤一桐去郊遊」倘佯在阿柔洋公館後賞桐步道順逛老街品嘗豆腐、瑞芳區「桐伴遊花海」探訪四腳亭砲台遺址的桐花林、三芝區「藝桐旅行趣」暢遊於橫山里賞桐步道。

另外還有石碇區「桐言桐語遊石碇」探索淡蘭步道並享用手工麵線、樹林區及三峽區「三峽享桐桂竹遊」樂遊桐花森林、鶯歌區「鶯歌好客桐有機」健行山水步道眺望鳶山桐花山，以及汐止區「汐止桐花淨山愛地球」探尋桐花錯落的茄苳瀑布等路線。

因應淨山桐花小旅行報名名額限量，還推出無法報名到8條桐花小旅行之「桐玩尋寶趣」淨山自由行，從4月13日(三)起至5月31日(二)止，邀請民眾走入8條淨山桐花小旅行路線，與闖關打卡板合照，只要拍滿3條、5條，或8條路線照片，即可至新北市客家園區服務台兌換𠊎當慶系列桐花淨山文創品。

56梯次實體桐花小旅行中，土城區4月16日係首發團，又是全國桐花祭最早辦理的區域，現場邀請來新北賞桐花、淨山愛地球，還有伯公祭儀、不插電音樂會、小農市集、生態導覽等。

「新北市桐花Cosplay創意徵件」將於4月16日土城桐花祭活動亮相，現場將舉行現場民眾投票及評審評選，為自己妝點以桐花show新北之新風貌。第1名獎金達1萬5千元，第2名獎金1萬元，第3名獎金7千元，佳作7名每名獲得各1件𠊎當慶淨山後背包。

客家局表示，旅行路線及活動結合客語、桐花，搭配不同導覽路線與體驗方式，參訪有故事的特色景點，並融入客語解說及打卡拍照兌換桐花淨山文創品活動，讓市民朋友透過小旅行套裝行程，體驗在地人文、自然風景，感受客莊文化美學。

2022新北市客家桐花祭報名網址：http://ntpchakka-tung-blossom.com

每年4.5月桐花盛開吸引民眾登山賞花。圖／土城區公所提供
每年4.5月桐花盛開吸引民眾登山賞花。圖／土城區公所提供

桐花祭 汐止

延伸閱讀

竹縣疫情升溫確診足跡多 湖口賞桐花健行活動緊急喊卡

南投桐花祭規畫小旅行 帶遊客賞桐、體驗客庄文化

新北攜手輔大學生改造社區環境 閒置空間綠美化

新北：歡迎中央提供快篩試劑備戰 不會做類普篩

相關新聞

台北傳統市場節周末花博公園登場 因應疫情場內禁試吃

邁入第15年舉辦的台北傳統市場節將於16日在圓山花博公園舉行，今年首度以滷味為主題，邀請到松江市場和中山市場的知名滷味攤...

台北+141 北市曝7足跡 網美甜點店、溫泉會館上榜

中央流行疫情指揮中心宣布，北市今新增141例本土及62例境外移入病例，年齡介於未滿10歲至80多歲之間，97名男性，10...

雨季即將到來 新北副市長視察防汛整備

每年5至9月為台灣雨季，新北市副市長謝政達今下午前往三峽區視察北113線道路坍方復健工程進度，以及有木國小避難收容處所開...

歷經44年終於改建 萬華福民社宅一期預計2025年完工

由福民平宅更新改建的北市萬華區福民一期社會住宅新建工程今舉辦開工典禮，市府將斥資10.15億元，打造1棟地上16層、地下...

板橋江子翠段危老案今動土 預計建267戶集合住宅與公托

為打造城市美學，新北近年推動都更三箭，繼2019年首例危老建築重建後，今日開工第4件危老案。此案位於華江橋頭的板橋江子翠...

北市府愛用「民眾黨藍」？ 議員批柯把市府當中央黨部

北市府耗資480萬建置公務員專用的公務雲「TaipeiON」，但議員指出網頁及APP配色使用「民眾黨藍」，遭質疑花納稅人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。