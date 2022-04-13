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北市府愛用「民眾黨藍」？ 議員批柯把市府當中央黨部

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
「TaipeiON」網站配色與民眾黨代表色雷同，圖標移除台北市市徽改為蜜蜂。圖／王欣儀辦公室提供
「TaipeiON」網站配色與民眾黨代表色雷同，圖標移除台北市市徽改為蜜蜂。圖／王欣儀辦公室提供

北市府耗資480萬建置公務員專用的公務雲「TaipeiON」，但議員指出網頁及APP配色使用「民眾黨藍」，遭質疑花納稅人的錢來為特定政黨宣傳；此外，TaipeiON的諧音及使用「蜜蜂」當圖標，就像是「台北嗡」，突顯柯文哲「嗡嗡嗡」的個人色彩。資訊局回應，尊重設計師理念，整體設計僅有美學與象徵考量，努力工作早已是市府團隊的文化，不屬於任何一位特定首長。

議員王欣儀指出，接獲許多民眾質疑，市府網站配色使用「民眾黨藍」，例如，台北通、公務員專用的公務雲「TaipeiON」網頁及APP都是，是花納稅人的錢來為特定政黨宣傳，還有使用「蜜蜂」當圖標，就像是「台北嗡」，突顯柯文哲「嗡嗡嗡」的個人色彩，民眾黨寄生市府，難道就是柯P說的「新政治文化」。

王欣儀批評，已有許多市府同仁反彈，認為柯市府黨政不分、下屬馬屁拍過頭，而柯文哲默許這樣無孔不入，執行行政不中立的各種洗腦行為，質疑柯文哲創立TaipeiON只是為了方便監控大家，因為過去用Line，所以無法監控，TaipeiON歸市府資訊局管，從後台可以看到群組討論內容，「根本就是把市政府當民眾黨的中央黨部。」

王欣儀表示，施政是永續的，市府網站、官方APP是公用且須常久傳下去，因此無論是網站LOGO或APP圖標不能為特定人或政黨而設計，應通用台北市徽才對，「否則以後市長換蔣萬安、陳時中、黃珊珊，是不是要再換另一種動物？」

資訊局表示，TaipeiON於2021年12月24日正式上路，色彩配置以英國倫敦趨勢分析公司WGSN公布的「人工智慧水藍」（A.I. Aqua）延伸，代表科技時代的專屬色系，更被認為是代表網路的顏色。

資訊局表示，北市府員工目前總計有3萬9812人使用TaipeiON服務，市府宣導所有同仁，將公務轉移至TaipeiON使用。TaipeiON之命名，結合TAIPEI及ON兩字，其中ON有啟動、上工、點亮之意涵，另外TaipeiON之圖徽設計採用蜜蜂形象，象徵市府員工勤勞且具團隊合作精神，整體意含是代表員工可透過TaipeiON入口網展開工作。

資訊局表示，尊重設計師理念與著作，澄清整體設計，僅有美學與象徵考量，無其他意圖，努力工作早已是市府團隊的文化，不屬於任何一位特定首長，這次引發誤會未來會更謹慎。

柯文哲 民眾黨

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