知情勞檢資料外洩黨立委？柯文哲：不知他們搞什麼東西

台北市勞動局長陳信瑜爭議連環爆，政風處二度調查報告認定，勞動局勞檢鏡傳媒有高度洩漏勞檢資料給立委疑慮。台北市長柯文哲今天拜會民進黨北市議會黨團，議員簡舒培當面質疑柯文哲，市府行政不中立，五問柯此案要不要送檢調？柯回答，「有的題目我不一定要回答，不回答」，議員追問，柯知不知情？柯說，「我很少進黨部，不知道他們搞什麼東西(台語變啥魍)。」

台北市政風處新版勞動局長陳信瑜調查報告指出，勞檢鏡傳媒一事，政風認為有高度外洩資料給民眾黨立委疑慮。簡舒培今天問柯，政風處調查勞檢有高度洩漏疑慮，甚至外洩給民眾黨立委，該怎麼處理？柯文哲說，我又不是檢調單位，有外洩疑慮就查...。

議員追問，是否移送檢調？柯說，其實不用移送檢調，監察院都跑來了；議員再問，要不要移送？政治態度為何？柯說，該怎麼做就怎麼做，政風調查出來，送上來再看怎麼處理。

柯文哲表示，依照政風處的調查報告，後續也不會這樣停掉，議員四度追問會不會移送？柯直接回答「有的題目我不一定要回答」，議員再問要不要移送？柯回「不回答」。

議員痛批，柯文哲身為民眾黨主席、台北市長，不用回答？柯表示，「我不知道」，議員轟「你有時間罵黨員是狗，這個不知道？」柯文哲說，「這種事情我會去問，但我很少去黨部，他們搞什麼東西(台語)，我還搞不清楚，那個報告寫出來，也要經過內部程序走完」。