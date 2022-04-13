快訊

直播／本土今暴增744例 新北264例最多

今上路停課新標準9大QA抓重點 不跟進縣市名單一次看

知情勞檢資料外洩黨立委？柯文哲：不知他們搞什麼東西

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
議員問柯文哲知不知情？柯說，「我很少進黨部，不知道他們搞什麼東西(台語變啥魍)。」記者林麗玉／攝影
議員問柯文哲知不知情？柯說，「我很少進黨部，不知道他們搞什麼東西(台語變啥魍)。」記者林麗玉／攝影

北市勞動局長陳信瑜爭議連環爆，政風處二度調查報告認定，勞動局勞檢鏡傳媒有高度洩漏勞檢資料給立委疑慮。台北市長柯文哲今天拜會民進黨北市議會黨團，議員簡舒培當面質疑柯文哲，市府行政不中立，五問柯此案要不要送檢調？柯回答，「有的題目我不一定要回答，不回答」，議員追問，柯知不知情？柯說，「我很少進黨部，不知道他們搞什麼東西(台語變啥魍)。」

台北市政風處新版勞動局長陳信瑜調查報告指出，勞檢鏡傳媒一事，政風認為有高度外洩資料給民眾黨立委疑慮。簡舒培今天問柯，政風處調查勞檢有高度洩漏疑慮，甚至外洩給民眾黨立委，該怎麼處理？柯文哲說，我又不是檢調單位，有外洩疑慮就查...。

議員追問，是否移送檢調？柯說，其實不用移送檢調，監察院都跑來了；議員再問，要不要移送？政治態度為何？柯說，該怎麼做就怎麼做，政風調查出來，送上來再看怎麼處理。

柯文哲表示，依照政風處的調查報告，後續也不會這樣停掉，議員四度追問會不會移送？柯直接回答「有的題目我不一定要回答」，議員再問要不要移送？柯回「不回答」。

議員痛批，柯文哲身為民眾黨主席、台北市長，不用回答？柯表示，「我不知道」，議員轟「你有時間罵黨員是狗，這個不知道？」柯文哲說，「這種事情我會去問，但我很少去黨部，他們搞什麼東西(台語)，我還搞不清楚，那個報告寫出來，也要經過內部程序走完」。

簡舒培說，整件事對台北市勞檢就是一大羞辱，竟變民眾黨打擊異己工作，議員問柯，有沒有看過政風處的調查報告，柯說，他只看最後一行，送議會是因為時間到了，該送就送。

議員簡舒培當面質疑柯文哲，市府行政不中立，五問柯此案要不要送檢調？柯回答，「有的題目我不一定要回答，不回答」。記者林麗玉／攝影
議員簡舒培當面質疑柯文哲，市府行政不中立，五問柯此案要不要送檢調？柯回答，「有的題目我不一定要回答，不回答」。記者林麗玉／攝影

柯文哲 北市 勞檢

延伸閱讀

拜會市議會黨團強碰柯文哲？蔣萬安：不要糾結在這上

陳信瑜新調查出爐 勞檢洩密蔡壁如？政風處：有高度疑慮

獨／道歉有真心？柯文哲再酸賴香伶竟要黨主席公開道歉

戰略不明防疫無所適從！柯文哲點出這3數字要先決定

相關新聞

知情勞檢資料外洩黨立委？柯文哲：不知她們搞什麼東西

台北市勞動局長陳信瑜爭議連環爆，政風處二度調查報告認定，勞動局勞檢鏡傳媒有高度洩漏勞檢資料給立委疑慮。台北市長柯文哲今天...

新北稽查2家觀光遊樂業者 保障消費者權益

新北市觀光遊樂業深受親子族群喜愛，新北市觀光旅遊局表示，市府每年針對觀光遊樂業進行督導考核，打造安心遊園的環境，為民眾持...

影／將森林搬進城市 新北今年目標10條綠帶廊道

新北市景觀處今上午進行專案報告，以「景觀廊道四時皆美」為題，表示為讓綠資源深入於都會、郊山及水岸，適地適種，打造民眾四季...

疫情衝擊基隆警力 公布數據證明防疫期間治安不打烊

基隆市警界半個多月來受疫情衝擊，警力面臨考驗，內政部警政署調度其他部門警力支援，維護轄區治安。市刑大統計，3月24日到4...

淡北道路修正送公路總局審查 逾3個月沒動靜

新北市府規畫的淡北道路案今年1月送出第2次修正計畫至公路總局審查，提出預留路廊可再新建大橋分流淡水車流等方案，但至今完全...

新北板橋莒光消防分隊爭取重建

新北板橋莒光消防分隊興建已35年，建物不只老舊也疑為海砂屋，導致廳舍多處樓板、牆面大規模剝落，鋼筋外露，影響消防人員進出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。