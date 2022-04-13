台北傳統市場節周末花博公園登場 因應疫情場內禁試吃

邁入第15年舉辦的台北傳統市場節將於16日在圓山花博公園舉行，今年首度以滷味為主題，邀請到松江市場和中山市場的知名滷味攤共襄盛舉；而最近疫情嚴峻，台北市產業發展局局長林崇傑表示，因應防疫需求，參加民眾須全程配戴口罩、執行實聯制、量體溫、手部消毒，場內禁止試吃。

台北市市場處表示，2022台北傳統市場節將於16、17兩日在圓山花博公園登場，活動開辦至今累計評選出11大類的市場主題特色商品，共評選出53攤金賞獎及人氣獎，今年以「滷味之王x天下第一攤金賞大會師」雙主題盛大辦理，現場屆時有至少40個特色攤位展示各式美食。

林崇傑說，今年特地以滷味為主題，現在疫情未歇，大家盡量少出門，窩在家時可以吃滷味，傳統市場節這周末在花博公園登場，大家可以一起去體會傳統市場裡的美食，但因為疫情不能試吃，歡迎大家把市場美食都打包回家。

市場處表示，滷味食材多元，調味非常費工，還有冷滷、熱滷等製法，造就了滷味成為國民美食，今年天下第一攤將以「滷味之王」為主題，邀集了曾獲天下第一攤「崛起新市力」獎項、連骨頭都能滷到入味不必再加調味料的松江市場「珍育滷味放山雞」、講究道地台式口味，許多名人都喜歡光顧的中山市場「鶯歌號」，共同參與「滷味之王」評選，讓民眾認識台北公有傳統市場的滷味新格局。