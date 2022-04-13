聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北稽查2家觀光遊樂業者 保障消費者權益
新北市觀光遊樂業深受親子族群喜愛，新北市觀光旅遊局表示，市府每年針對觀光遊樂業進行督導考核，打造安心遊園的環境，為民眾持續把關，讓旅遊更安全、舒適。另外，針對消保部分，消保官針對票價是否公開合理、票券應記載事項及是否有適當之申訴管道等項目進行檢核。
觀旅局長楊宗珉表示，新北市觀光遊樂業督導考核每年定期舉辦2次，考核對象為烏來雲仙樂園及萬里野柳海洋世界，由各專業機關共同聯合檢查。督導考核內容包含園區內各種設施安全、建築消防、緊急救護救難及公共衛生等項目。
另外，消費者保護部分，消保官針對票價是否公開合理、票券應記載事項及是否有適當之申訴管道等項目進行檢核，以保護消費者權益，若查有不符規定部分，則會令業者盡速改善，以確保來遊玩的民眾，能夠玩得開心又安心。
觀旅局表示，市府在疫情期間嚴格落實相關防疫措施，同時也督促業者須兼顧園區的經營管理與安全維護，保障遊客們的安全與權益，讓民眾能更放心暢遊新北市的山海自然風光，感受新北不同的多元樣貌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言