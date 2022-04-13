新北稽查2家觀光遊樂業者 保障消費者權益

新北市觀光遊樂業深受親子族群喜愛，新北市觀光旅遊局表示，市府每年針對觀光遊樂業進行督導考核，打造安心遊園的環境，為民眾持續把關，讓旅遊更安全、舒適。另外，針對消保部分，消保官針對票價是否公開合理、票券應記載事項及是否有適當之申訴管道等項目進行檢核。

觀旅局長楊宗珉表示，新北市觀光遊樂業督導考核每年定期舉辦2次，考核對象為烏來雲仙樂園及萬里野柳海洋世界，由各專業機關共同聯合檢查。督導考核內容包含園區內各種設施安全、建築消防、緊急救護救難及公共衛生等項目。

另外，消費者保護部分，消保官針對票價是否公開合理、票券應記載事項及是否有適當之申訴管道等項目進行檢核，以保護消費者權益，若查有不符規定部分，則會令業者盡速改善，以確保來遊玩的民眾，能夠玩得開心又安心。