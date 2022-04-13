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新北稽查2家觀光遊樂業者 保障消費者權益

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市觀旅局表示，每年針對觀光遊樂業進行督導考核，打造安心遊園的環境。圖為烏來雲仙樂園。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局表示，每年針對觀光遊樂業進行督導考核，打造安心遊園的環境。圖為烏來雲仙樂園。圖／新北市觀旅局提供

新北市觀光遊樂業深受親子族群喜愛，新北市觀光旅遊局表示，市府每年針對觀光遊樂業進行督導考核，打造安心遊園的環境，為民眾持續把關，讓旅遊更安全、舒適。另外，針對消保部分，消保官針對票價是否公開合理、票券應記載事項及是否有適當之申訴管道等項目進行檢核。

觀旅局長楊宗珉表示，新北市觀光遊樂業督導考核每年定期舉辦2次，考核對象為烏來雲仙樂園及萬里野柳海洋世界，由各專業機關共同聯合檢查。督導考核內容包含園區內各種設施安全、建築消防、緊急救護救難及公共衛生等項目。

另外，消費者保護部分，消保官針對票價是否公開合理、票券應記載事項及是否有適當之申訴管道等項目進行檢核，以保護消費者權益，若查有不符規定部分，則會令業者盡速改善，以確保來遊玩的民眾，能夠玩得開心又安心。

觀旅局表示，市府在疫情期間嚴格落實相關防疫措施，同時也督促業者須兼顧園區的經營管理與安全維護，保障遊客們的安全與權益，讓民眾能更放心暢遊新北市的山海自然風光，感受新北不同的多元樣貌。

業者帶領新北市府人員現場勘查，並展示清消紀錄。圖／新北市觀旅局提供
業者帶領新北市府人員現場勘查，並展示清消紀錄。圖／新北市觀旅局提供

票價 消保官

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