影／將森林搬進城市 新北今年目標10條綠帶廊道

新北市景觀處今上午進行專案報告，以「景觀廊道四時皆美」為題，表示為讓綠資源深入於都會、郊山及水岸，適地適種，打造民眾四季皆能前往的路廊空間，景觀處今年共規劃10條景觀廊道，以兼具生態、美感、友善的微整形、加質補綠手法營造特色廊道，目前已完成5條景觀廊道，種植數量超過13萬株植栽，今年再度編列預算2千萬元、預計完成共10條廊道。

目前已完成的景觀廊道，包括深坑阿柔洋櫻花樹產業道路、北大特區學勤路樟樹大道、泰山楓樹河濱公園蒜香藤大道、雙泰產業道路櫻花大道、淡水公司田溪水岸花卉景觀。在各地以自行車友善、行人友善、賞花景點等創造各自不同特色。

另外，今年預計於八里區商港五路沿線種植黃花風玲木營造八里特色。另評估三芝青山路櫻花廊道、淡水奎柔山美人樹大道、林口文化路、新莊思源路等施作景觀廊道，總計至年底將完成5條景觀廊道。

景觀處表示，2019年起透過美學及植栽妝點四季變化的新北市，同時累計減碳量超過2萬1千公噸，相當於55座大安森林公園的吸碳量，兼顧環境、生態，創造出美學環境，今年另建置樹木智慧管理系統，追蹤樹木維護情況，未來將透過大數據分析掌握道路綠化量及易致災路段，保護樹木同時也兼顧公共安全，讓新北佈滿綠意。

另外，景觀處專案報告提及新北市推動公園全齡、特色及共融遊戲場的改善，自2019年已完成81處全齡、特色及共融遊戲場改善，至今年底更要突破百座。自2019年起新北市已改善7處全齡化及74處特色共融遊戲場，至2022年底將達100座，至今總計有136處全齡特色共融公園。