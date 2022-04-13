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家家有個小書房 首度開放團體組參賽

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
第六屆「家家有個小書房」計畫已開跑，徵件日期至5月31日止。圖／台中市文化局提供
第六屆「家家有個小書房」計畫已開跑，徵件日期至5月31日止。圖／台中市文化局提供

台中市立圖書館辦理第六屆「家家有個小書房」計畫，號召市民將家中角落佈置成特色小書房，與家人及好友分享閱讀生活樂趣，今年首度開放團體組參賽，徵件日期至5月31日止，有機會抱回禮券等大獎。

中市圖張曉玲館長表示，活動辦理以來，收到許多別出心裁的作品，有人利用樓梯收納空間變身閱讀角落，呈現祖孫三代共讀的幸福溫馨，也有人拍下家中小姊妹們沉浸在閱讀的專注與樂趣等，還有學校師生們攜手創作班級閱讀角，成為同學們閱讀談心的好去處。

張曉鈴說，5年來已有近1000個家庭參與「家家有個小書房」計畫，等同為全市增加1000處愛書據點，凝聚閱讀力不計其數。

活動配合「名人書房」專欄，邀請各領域名人開箱家中書房，今年首位開箱名人「閱讀人」社群創辦人鄭俊德就感性地說：「當你的人生遇到難題，圖書館一定會有你要的答案。」陸續有東美出版社李靜宜總編輯、閱讀推手張文銘主任等人，分享自已的書房及閱讀歷程。

中市圖說明，為鼓勵市民在家中營造閱讀環境和分享閱讀樂趣，將評選出家庭組10組優勝組，每組各得兩千元禮券，另有佳作組、參加獎等獎項；團體組則限社區、大樓、學校或合法立案的事業單位參加，選出5組優選作品，每組可得三千元禮券，亦有佳作組、參加獎等獎項。

相關資訊可上：小書房活動網頁(https://reurl.cc/Zr5KLg)及小書房網站(https://reurl.cc/02Yjml)查詢。

手足共讀的溫馨時刻。圖／台中市文化局提供
手足共讀的溫馨時刻。圖／台中市文化局提供
天倫之樂的共讀時光。圖／台中市文化局提供
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禮券 圖書館

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