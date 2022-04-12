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淡北道路疑遭公路總局卡關 侯友宜：希望快速底定此案
淡北道路討論10多年，至今仍遭卡在公路總局，新北市府對此相當無奈，只能無盡地等待。公路總局在被問及民眾是否有「知」的權利時，不斷跳針「一切都在審查中」。新北市長侯友宜則表示，新北持續在跟中央溝通、協調，希望大家一起努力，這是淡水與北海岸市民殷殷期盼的交通建設。
新北市府今年1月將淡北道路修正計畫送至中央，行政院發言人羅秉成也在日前表示，淡北道路目前仍在公路總局審查，都還沒有送到交通部。
公路總局人員面對記者詢問不願回應，被問及民眾是否有「知」的權利時，公路總局也是不斷跳針「一切都在審查中」，就是不願對外說明狀況，令外界懷疑是否有政治操作。有民代更私下笑稱，可能等到選舉到了，案子就會突然通過。
侯友宜面對問題時低調表示，新北都持續在跟中央溝通、協調，希望大家一起努力、面對，期盼淡北道路在中央、地方溝通底下，快速地底定，因為這是淡水、北海岸市民殷殷期盼的案子。至於是否認為中央卡關此案，侯說「還是不斷在做溝通」，強調溝通才是最佳解方。
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