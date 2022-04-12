三鶯地區污水下水道二期工程 拚2028年完成1.7萬戶接管

為持續改善三鶯地區汙水處理設施，新北水利局規劃今年做三鶯地區汙水下水道二期工程，將會有1萬7000戶完成接管，預計2028年完工。新北水利局表示，傳統公寓接管可能要與住戶溝通騰出空間，不過因為接管後能改善後巷髒亂惡臭環境，許多用戶都不排斥，也希望能積極辦理。

水利局說明，三鶯地區汙水下水道工程共分為三期，一期工程最關鍵幹管工程已於2020年5月2日竣工通水；截至110年12月止，一期工程範圍各主次幹管、分支管及用戶接管標已全數竣工通水。

水利局接著將在今年進行二期工程，接管戶數約1萬7000戶，範圍為鶯歌區永吉里、三峽區龍埔里、永館里、秀川里、鳶山里、安溪里、礁溪里、介壽里、三峽里、八張里、中埔里、大埔里，預計2028年完工。

水利局指出，目前三鶯地區已經陸續完成鶯歌區北鶯里、建國里、南鶯里、永昌里、中鶯里、西鶯里、東鶯里、同慶里，以及三峽區龍埔里、鳶山里及永館里等里別之社區大樓及一般家戶接管施工，一期工程總計完成1萬500多戶家用接管。

統計近3年情況，鶯歌區共接管5393戶，接管率由5.21%提升至20.84%，成長15.63%；而三峽區共接管2783戶，接管率由31.73%提升至36.55%，成長4.82%。水利局分享，其中也碰到許多施工困難情況，包含地質及穿越河道問題，最後以長距離曲線推進工法克服。

水利局長宋德仁表示，用戶接管完成後，家戶糞尿水及生活雜排水將不再排入或沉積於雨水側溝，直接由地下汙水管線輸送至三鶯水資源回收中心處理，能取代舊有的化糞池，可大幅提升區域環境衛生品質。