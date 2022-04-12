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汐止舊鐵路自行、機車道 路面易積水要改善

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
舊鐵道的自行車、機車道4/8日起開始封閉，請民眾注意慢行。 圖／觀天下有線電視提供
舊鐵道的自行車、機車道4/8日起開始封閉，請民眾注意慢行。 圖／觀天下有線電視提供

為了紓解汐止的交通問題，新北市政府將民權街到新台五路中間的舊鐵道，開闢為替代道路，做為機車及自行車道，只是時間一久路面破損坑洞，騎車實在危險，所以，今(12)日新北市議員白珮茹就召集相關單位現場會勘，而當天也發現目前因為台電施工要封閉四個月，也提醒民眾注意。

利用原本的舊鐵路用地，做為機車及自行車道，不過，因為，台電施工封閉，不少民眾到了要轉進的路口才發現已經用三角椎封起來，只能再轉出去，民眾說，走這條路至少可以閃大同路上的兩大路口紅綠燈，只是不知道怎麼會封閉，昨天明明還可以走，今天發現封起來了。

當天本來是要會勘路面破損嚴重的問題，不過，發現這條舊鐵道的自行車、機車道從4/8日起開始封閉，議員白珮茹也當場了解情況，原來是配合台電施工，封閉四個月，不過會在上班尖峰時間開放通行，也請民眾注意慢行，至於路面坑洞多，下雨天積水，也要求市府儘快改善。

新北市議員白珮茹指出，台鐵的自行車道大概在2015年，市府將原有的舊廊道開闢給機車還有自行車通行，因為大同路車子很多，這條路可以將汽、機車分流可以更安全，但是目前路面有一些老化的部分，出現坑洞，今天會勘要求相關單位儘速將坑洞補平，另外，這條路台電也在進行施工，在接下來四個月因為管路的施工，除了在早上七點到九點會開放通行之外，離封時段都完全封閉，也希望大家在開放的時間要減速慢行，因為，會有機車、自行車共用車道，請大家進入台鐵舊廊道段時，減速慢行以策安全。

自行車 車道 汐止

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