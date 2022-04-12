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偷虎爺發財金竊賊落網 汐止廟方捐警加菜金

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
陳姓男子連神明的香油錢都偷，汐止警分局迅速破案。 圖／觀天下有線電視提供
陳姓男子連神明的香油錢都偷，汐止警分局迅速破案。 圖／觀天下有線電視提供

連神明的香油錢都偷，在汐止江北橋頭的福德宮，一名陳姓男子在上個月初一大早七點就到廟裡頭，但他不是拜拜，而是將虎爺的水錢全都偷走，一舉一動都被廟方的監視器拍了下來，警方在接獲報案後，也很快的找到嫌犯，今(12)日身為下街福德宮榮譽主委的新北市議員張錦豪也特地到汐止警分局，代表廟方致贈感謝狀，也捐贈加菜金，感謝辛苦的員警。

汐止警分局副分局長余祥雲表示，3月5日一早七點，一名頭戴白色鴨舌帽之中年男子獨自緩步走進宮內，趁四下無人，將擺放於虎爺正前方之水錢全數撈走，廟方也隨即向汐止派出所報案，員警獲報速赴現場查訪，循線發現一名騎乘自行車之男子與犯嫌特徵及行進動線相符，經多方過濾、比對查證，掌握一名陳姓男子，持續追查破案，全案汐止警分局依刑法竊盜罪移送地檢署偵辦。

新北市議員張錦豪指出，下街福德宮前陣子有小偷竊取香油錢，小偷透過沿岸的自行車步道閃過監視器行竊，很感謝警分很快的積極投入偵辦，迅速破案，今天代表福德宮榮譽主委致贈感謝狀及加菜金，感謝辛苦的員警。

汐止 監視器

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