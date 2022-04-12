疫情燒 瑞芳疫苗施打單日可破百人

台灣新冠肺炎疫情延燒，已經連續數日確診人數每天都破四百人，這也讓不少民眾搶打疫苗，近日瑞芳區衛生所及各診所就出現施打潮，目前疫苗都是採隨到隨打，衛生所統計近日施打人數就有單日突破百人，也讓施打率因此提升不少。

今(12)日一早瑞芳區衛生所門口就有不少民眾排隊，裡頭也有不少人，都是等著施打新冠肺炎疫苗，隨著全台疫情升溫，也讓不少人要來打疫苗，甚至還有人今天是施打第一劑。區公所也呼籲民眾，除了疫苗的施打之外，平時也要做個人的防疫工作，保護自己也保護別人。

因為近日確診人數動輒三四百人，也出現一波疫苗搶打潮，據統計光單日施打人數就可突破百人，目前瑞芳衛生所每周一、三、五下午及二、四上午都有時段，採隨到隨打，歡迎民眾把握。