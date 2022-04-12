活化槌球場變特色遊戲場 萬里親子休閒好去處

萬里區瑪鋉溪步道，是當地民眾休閒的好去處，日前在市議員張錦豪的爭取之下，將溪畔的一處閒置槌球場活化打造成兒童遊戲場，在今年萬金杜鵑花季終於落成啟用，為萬里觀光增添一處新亮點，也讓居民親子同樂，不必再舟車勞頓，住家附近就有特色的溜滑梯可以遊玩。

市議員張錦豪說，與王傑倫里長一起克服萬難才有的兒童遊戲場，現在不只有可愛的長頸鹿溜滑梯，還有牆面彩繪可以互動拍照，一旁也有適合父母、長輩使用的體健設施，希望能夠帶給萬里區民眾更多的親子同樂休憩場域。

在特色遊戲場中，小朋友最喜歡的長頸鹿，長長的脖子就是孩子們的溜滑梯滑道，還有防疫最重要的洗手設施，讓親子可以隨時注意手部的清潔，而開放幾個月以來，地方民眾的回饋相當好，為原本只有散步休憩功能的步道增添了新的設施，現在小朋友都很喜歡一起出來走走，養成每天運動的好習慣。

萬里里長王傑倫表示，新的設施設備維護照顧需要大家一起來，發揮公德心將垃圾帶走，把乾淨整潔以及愉快的玩樂心情留下，讓接續來到此遊玩的親子，可以繼續享受特色遊戲場的樂趣，共創親子間的難忘回憶。