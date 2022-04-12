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捷運電扶梯下滑畫面流出 北捷：員工翻拍再傳給友人

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
捷運新埔站今年3月發生電扶梯下滑事件，造成7人受傷，北捷表示，外流監視畫面的人員坦承，是在值班時翻拍，再傳給友人。圖／取自臉書社團「爆廢公社」
捷運新埔站今年3月發生電扶梯下滑事件，造成7人受傷，北捷表示，外流監視畫面的人員坦承，是在值班時翻拍，再傳給友人。圖／取自臉書社團「爆廢公社」

北捷運新埔站一座往上運行的電扶梯3月11日無預警下滑，讓扶梯上約30名乘客摔成一團，造成7人受傷，當時事發影片被上傳至臉書社團，北捷今坦承，是北捷人員翻拍傳給友人。

台北捷運公司今在北市議會交通委員進行專案報告，包含捷運軌道失火暨電扶梯異常事件檢討等議題。議員張斯綱質詢時表示，捷運新埔站電扶梯下滑事件，北捷事後開記者會表示會追查外流監視畫面事件及外流人員，至今追查結果為何？

北捷總經理黃清信表示，外流影片的員工已主動坦承，後續會依程序懲處，相關案件持續處理。黃清信事後接受聯訪時又講到，翻拍監視畫面的員工是在值班時拍攝，再傳給友人，由於內部工作規定嚴格禁止翻拍，後續將交由考核會依實際規定處理。

北捷 捷運

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