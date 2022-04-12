中央疑卡關淡北道路 民代：淡水人是二等公民？

新北市府積極推動淡北道路興建計畫，不過案子送到公路總局後，就沒有下文，遭民代質疑是因「政治因素」卡關。新北市立委洪孟楷表示，大家都很關心此案，計畫都已經修正仍無法通過審核，希望中央不要一而再、再而三的出難題刁難地方政府。新北市議員陳偉杰說，中央政府豪氣給基隆捷運700億，淡北道路幾十億卻不願意給，難道淡水民眾是二等公民？

新北市府2年前送淡北道路計畫至中央，但遭行政院退回，要求提出修正計畫。市府今年1月重計畫送至公路總局審查，不只有分流配套，還辦了多場地方說明會說服台北市端民眾，但公路總局直至今日都沒有回應，不管怎麼問，都只願回答「一切都在程序中」。

洪孟楷說，新北市府相當負責，去年就在台北市、新北市分別舉辦說明會，納入計畫考量，也提出分流計畫，如果做到這樣都還不能核定，就不能讓人聯想到後面是否有政治目的。

洪孟楷表示，他要呼籲民進黨政府，「不要為了阻饒，不斷生出新關卡，阻擋主角過關，這不是在打電動玩具。」

洪孟楷指出，行政院長蘇貞昌是台北縣老縣長，難道他不知道這條路對淡水、北海岸民眾有多重要嗎？希望中央不要一直出難題刁難新北市府，否則難以讓人聯想卡關到與政治因素無關。

陳偉杰批評，中央、地方都認同興闢淡北道路「必要性」，不過新北市府財政拮据，才希望得到中央政府挹注。中央現在卻以北投里長、民代意見擱置此事，但任何重大工程都會有贊成方跟反對方，難道有人不滿意就全部都不要做了嗎？

陳偉杰表示，中央若認為台北市端有意見，那就應該扮演協調角色，怎麼會是將問題丟給地方政府自己想辦法解決，這樣拖下去要拖到何年何月，到底把淡水人當成什麼，他們不是二等公民，而且缺工缺料問題所增加的預算最後還是會回到全體納稅人身上，全民一起買單。