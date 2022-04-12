菜市名困擾 立委林淑芬再次強調：老公不可能參選議員

立法委員林淑芬從上個月底，就被一通民進黨新北市議員初選拉票電話語音，弄得困擾不已而聲明澄清，近日反倒又有越來越多民眾詢問：妳老公要參選？林淑芬今天再度於臉書、LINE群組發表聲明：我老公不可能參選市議員。

「你好，我是淑芬仔啦！我老公林某某要選市議員…懇請支持」。這段電話語音全程以台語發音，開場白只有短短幾秒鐘，說話語調幾乎和林淑芬平常與選區鄉親打招呼的方式一模一樣，讓不少人誤以為是她的夫婿參選市議員，紛紛向立委服務處詢問。

林淑芬上個月底得知有此狀況，查證發現原來參選人的妻子同樣名叫淑芬，但是不同姓。當時她只覺得這是初選招數，但行銷方式造成她的困擾，令人有種被吃豆腐的感覺，又不好意思明講，只是無奈苦笑指稱：「我的老公姓邱，不是姓林喔！那個淑芬也不是我，這恐怕是菜市仔名常有的困擾。」

沒想到半個月後，還是有很多人不斷打電話到立委服務處詢問，林淑芬今天在臉書與LINE群組貼出圖卡，再度強調：淑芬的老公不可能參選市議員！請大家不要被誤導。