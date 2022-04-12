陳信瑜濫用特別費？游淑慧：不合常理疑點多 政風應查明

台北市勞動局長陳信瑜爭議多，媒體今再質疑，陳信瑜疑特權幫朋友喬病床，也疑似財產申報不實。台北市議員游淑慧今天也再度踢爆，陳信瑜特別費也疑使用不法。游淑慧今天說，陳信瑜丈夫先前成立的異象國際，她在追查陳信瑜特別費使用時，無意中發現，陳信瑜特別費的採購對象就有異象國際，甚至有發票日期，還是在請病假當天。

游淑慧說，她追查陳信瑜特別費使用狀況，發現相當多疑點，許多不太合常理的支出。包括109年5月10號周日核銷1208元慰勞同仁餐飲費用，但令人疑惑的是，怎麼消費地點在高雄？同樣以慰勞同仁餐飲費用核銷的發票時間是109年4月7號，金額為1131元，但消費地點卻在陳信瑜住家附近的林口頂好；109年4月12號同樣假日在林口OUTLET採購金額8290元，核銷費用理由是致贈社會人士禮品。

至於與異象國際採購的發票，游淑慧說，她追查發現包括109年9月9號、24號，陳信瑜各以特別費向異象國際採購9450元、4410元，110年4月16日採購15750元，另外還有多筆特別費核銷金額小，應是一人消費，核銷理由卻是宴請媒體等、宴請同仁等。

議員質疑，這些實際特別費支用的真實性，北市府政風處應該要徹查，是否有使用不符合規定。至於與異象國際採購的物品是什麼？是否確實採購？是否真有公務贈送對象，政風也應一併查明。對於遭質疑特別費使用有疑慮，陳信瑜尚未回應。