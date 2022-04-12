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鋼筋外露、樓板剝落 板橋莒光消防分隊預計投3.4億重建
新北板橋莒光消防分隊已建35年，建物不只老舊也疑為海砂屋，導致廳舍多處樓板、牆面大規模剝落、鋼筋外露，影響消防人員進出及用路人安全。立委張宏陸爭取中央前瞻計畫補助，加上市府自籌款，將投入3億4千多萬拆除重建，預計2024年動工。張除建議加快工程的期程外，也提出是否能共構地下停車場，不只方便民眾也不會因違規停車影響救災。
張宏陸今日消防署長蕭煥章、新北消防副局長陳崇岳一同會勘板橋莒光消防分隊。張說，莒光分隊廳舍使用幾十年，建築物老舊，還發現有海砂屋情況，嚴重影響安全，有改建的急迫性；蕭煥彰說，早年莒光分隊是透過民眾募款建的，建物老舊也通過危險建物鑑定，盼中央與地方攜手推動消防廳舍重建。
陳崇岳則說，莒光分隊先前曾做過耐震能力評估，報告顯示結構老化、劣化現象，因氯離子過高，導致混凝土剝落，耐震能力嚴重不足，補強經費5千多萬不符成本效益，因此經評估要將廳舍拆除重建，預計建造地上6層、地下2層的建築物，盼爭取中央前瞻計畫補助8千萬，市府也會編列預算2.65億，預計2024年1月動工，最快2025年10月至12月竣工。
張宏陸則在會議中建議，若15日前瞻計畫的審查會議能夠通過補助的話，盼工程期程能夠加快，說不定能爭取到第四期前瞻預算的結餘款。另外，張也提出，重建的建物有2層地下停車場，一層約可停30輛車，既然都要建停車場，看能否評估與公有停車場共構，畢竟分隊位於板橋精華區，停車位不足，若有公有停車場便民外，民眾也不會因違規停車影響救災。
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