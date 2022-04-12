北捷電扶梯失速下滑卻輕罰廠商2萬元 議員怒批不痛不癢

台北捷運新埔站3月11日發生一座電扶梯無預警下滑，造成30多名乘客摔成一團、7人受傷，北捷今在北市議會交通委員會報告時表示，將對維護廠商台灣奧要求2萬元懲罰性違約金，但多數議員都認為太少「根本不痛不癢」，更批事發至今已過1個月，卻無具體改善作為，北捷則承諾會與廠商重新檢討。

針對新埔站電扶梯意外事故，北捷今報告指出，事發後已將故障齒輪箱送廠調查，異常事故原因主要是齒輪箱齒盤固定鍵與鍵槽未緊密配合導致固定螺栓鬆動、輔助終車迴路的繼電器故障，2個問題同時發生問題，導致輔助煞車未啟動、檢查項目不足。

北捷總經理黃清信指出，維護廠商台灣奧針對電扶梯維護檢查程序不夠完善，應負賠償責任2萬元懲罰性違約金，以及旅客受傷、設備損壞補償；負責齒輪箱翻修的廠商永大精機公司檢查程序也不夠完備，雖已過保固期限，但仍應負瑕疵擔保責任，針對過去翻修的齒輪箱做全面性檢查。

但北市議員李明賢表示，2萬元違約金根本不是懲罰性，而是象徵性，認為該廠商旗下負責584座手扶梯，近期又剛拿到近1億元維修經費標案，只賠償2萬元無法接受；另北捷旗下電扶梯每年仍會故障300多次，等於每天都有1次故障事件，應分析故障原因。

議員張斯綱也認為應修改契約懲處內容，此外，這次電扶梯事故有北捷人員將監視器畫面流出，該人員是否會受到懲處？以及為何北捷第一時間不主動提供畫面，事後也只發布新聞稿，讓民眾人心惶惶。

有關2萬違約金，黃清信坦言，連他自己都覺得不符合比例原則，但因當時契約訂定考慮不周全，目前僅能這樣規範；電扶梯部分，若有風險，訊號偵測到就會停機，事件發生後，每周都會檢討原因，另電扶梯若營運30年，就達到內部標準可更新。

至於監視器畫面流出，黃清信表示，流出畫面的工作人員已經自首，台北市長柯文哲過去有指示，公務需求都要公開透明，但工作規則也明確記載禁止翻拍，該工作人員是翻拍監視器畫面，未來將依照程序懲處，目前還在處理中。

議員汪志冰痛批，事發至今已過1個月，但北捷在今天的檢討報告中仍未具體說明，究竟要如何改善，總經理都認為連2萬元罰鍰不符合比例原則，卻都沒做任何修正。北捷回應，事件發生後，已在4月1日頒布新訂定的SOP，未來將依據新規範落實。

議員陳炳甫表示，北捷早知道今年4月1日要與維護廠商台灣奧更新契約，但在3月發生電扶梯事件後，4月更約時，竟沒將新訂定的條款納入新約；議員戴席欽也說，契約一簽就是2，4月才更約，卻沒將新條款納入，新約要等到2024年3月，如果還要等換約才納入，這不叫檢討，根本無法解決問題；黃清信表示將與廠商檢討。