獲非英系支持北市黨部主委？顏聖冠：不應有單一派系

民進黨北市黨部主委參選登記開跑，現任台北市黨部主委吳怡農表態不會連任，北市前議員顏聖冠宣布參選今早赴黨部登記，談到心中台北市長人選，她認為無論是陳時中、林佳龍或者是其他候選人，相信黨內一定會派出最強的候選人；至於外界認為她得到非英系系統的支持，她說，所以如果有所謂很多的派系，也就是黨內很多不同的朋友來支持她。

顏聖冠表示，有很多黨內前輩、朋友鼓勵她，而她過去有5屆議會的經驗，對於台北市也非常熟悉，這一屆台北市長黨部主委，最首要的任務是面對年底2022市長選舉，因此希望以他的資歷、輔選經驗，能夠幫民進黨在台北市能夠再一次勝選市長大位，同時也希望能來輔選所有黨提名的議員候選人，讓候選人也都能夠順利當選。

外界認為顏聖冠得到正國會、綠色友誼陣營與卓榮泰、羅文嘉組織的「民主活水」派系支持，她說，不應該要有單一派系的色彩，所以如果有所謂很多的派系，也就是黨內很多不同的朋友來支持她，無論如何，所有的選舉還是要靠候選人本身努力，以及和選民接觸，所以未來也將努力拜訪基層的黨員，聆聽地方黨員的聲音。

外傳正國會議員林世宗對於跟綠色友誼合作有雜音，顏聖冠表示兩人過去在議會工作時是要好的同事，「我是沒有聽過這個部分，但是我也會去拜訪他，也會去尋求他的支持，那不管是在黨內有什麼樣的雜音，我都會很努力的去拜訪當事人。」