聽新聞
test
0:00 / 0:00
余天挑戰何博文黨部主委 羅致政、張宏陸未表態支持誰
民進黨黨職選舉昨起領表登記，立委余天、現任主委何博文，都已登記參選新北市黨部主委，立委羅致政今表示，自己沒有意願也還未決定支持誰；立委張宏陸也說自己沒有要選，但要支持誰，張語帶保留地說「搞不好有第三組人選」。
何博文日前宣布不連任議員，外界認為恐怕意在立委，雖然挑戰哪一區尚未明朗，但板橋東區的英系羅致政、板橋西區的蘇系張宏陸已倍感壓力，若主委一職能換掉何，對兩方皆是有利局面。曾任黨部主委的羅致政今上午陪議員擬參選人張嘉玲掃市場，受訪表示，他沒有規劃也沒有意願，但盼選出支持黨務，並能輔選2024的市黨部主委。至於要支持誰，羅說還沒決定。
張宏陸今日上午赴板橋莒光消防隊會勘，針對市黨部主委一事，張說自己沒有要選，但要支持誰，他語帶保留地說「搞不好有第三組人選」。至於基層傳出反彈聲浪，張表示到目前爲止，並未接到相關回饋。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言