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余天挑戰何博文黨部主委 羅致政、張宏陸未表態支持誰

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
立委羅致政今上午陪議員擬參選人張嘉玲掃市場。記者劉懿萱／攝影
立委羅致政今上午陪議員擬參選人張嘉玲掃市場。記者劉懿萱／攝影

民進黨黨職選舉昨起領表登記，立委余天、現任主委何博文，都已登記參選新北市黨部主委，立委羅致政今表示，自己沒有意願也還未決定支持誰；立委張宏陸也說自己沒有要選，但要支持誰，張語帶保留地說「搞不好有第三組人選」。

何博文日前宣布不連任議員，外界認為恐怕意在立委，雖然挑戰哪一區尚未明朗，但板橋東區的英系羅致政、板橋西區的蘇系張宏陸已倍感壓力，若主委一職能換掉何，對兩方皆是有利局面。曾任黨部主委的羅致政今上午陪議員擬參選人張嘉玲掃市場，受訪表示，他沒有規劃也沒有意願，但盼選出支持黨務，並能輔選2024的市黨部主委。至於要支持誰，羅說還沒決定。

張宏陸今日上午赴板橋莒光消防隊會勘，針對市黨部主委一事，張說自己沒有要選，但要支持誰，他語帶保留地說「搞不好有第三組人選」。至於基層傳出反彈聲浪，張表示到目前爲止，並未接到相關回饋。

張宏陸今日上午赴板橋莒光消防隊會勘。記者劉懿萱／攝影
張宏陸今日上午赴板橋莒光消防隊會勘。記者劉懿萱／攝影

羅致政 張宏陸 何博文

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余天宣布參選新北市黨部主委 挑戰現任主委何博文

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