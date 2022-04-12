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新埔站電扶梯摔30人 北捷僅要廠商2萬元違約金

中央社 / 台北12日電
新埔站先前發生電扶梯失速意外，引發各界關注。圖╱台北捷運公司提供
新埔站先前發生電扶梯失速意外，引發各界關注。圖╱台北捷運公司提供

新埔站日前發生電扶梯下滑事件，北捷今天表示，維護電扶梯廠商依契約應負擔新台幣2萬元懲罰性違約金等賠償責任；總經理黃清信坦承違約金不符比例原則，會檢討。

台北市議會交通委員會上午進行專案報告，包含捷運軌道失火暨電扶梯異常事件檢討等議題，台北市捷運工程局、台北大眾捷運公司等官員列席。

北捷總經理黃清信報告，3月11日晚上10時許，捷運新埔站電扶梯發生異常，造成旅客受傷，肇事原因是齒輪箱齒盤固定鍵未與鍵槽緊密，導致固定螺栓鬆動，加上輔助煞車迴路繼電器故障，所以沒動作，發生意外。

黃清信指出，針對廠商責任，維護電扶梯廠商因維護檢查未完備，依契約需負擔賠償責任，並要求齒輪箱維護廠商全面檢查曾經翻修過齒輪箱。

北捷報告顯示，電扶梯維護廠商台灣奧的斯電梯公司應負擔責任包含2萬元懲罰性違約金、旅客受傷及設備損壞賠償責任。

國民黨籍議員李明賢、張斯綱等人質疑，2萬元懲罰性違約金太少，是象徵性居多，要求檢討。黃清信答詢，違約金確實不符合比例原則，但這是契約不周問題，已要求內部後續應針對不同情節提出相關懲處，並規劃符合比例原則懲罰金額，將持續檢討。

另一方面，黃清信報告指出，電扶梯定期維護項目共69項，但沒有納入翻修後齒輪箱及輔助煞車迴路繼電器功能；至於改善方式，3月底已完成第一輪緊急專案檢查，後續也會把2項納入定期維護內容。

他說，3月29日已針對曾翻修302組齒輪箱專案檢查，有2起齒輪箱齒盤固定位移，廠商已改善。至於繼電器部分，3月18日針對同型248台電扶梯迴路檢查，29日完成檢查包含非同型電扶梯共964台，發現1起繼電器未斷開，已改善。

他表示，新埔站電梯事件是營運26年以來，首次遇到齒輪箱異常狀況，將加強檢視維修並納入標準作業程序，也會負起旅客受傷責任。

北捷報告顯示，全系統有1194台電扶梯，共8家廠商，其中OTIS廠牌584台最多，分散在板南線、松山新店線等，廠商永大有175台，包含在中和新蘆線等路線。

捷運 北捷

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