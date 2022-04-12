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防治大坑步道荔枝椿象 中市釋放6萬顆平腹小蜂卵

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市大坑9號步道觀景平台。圖／台中市觀旅局提供
台中市大坑9號步道觀景平台。圖／台中市觀旅局提供

台中大坑6至10號登山步道周邊部分私有土地上時有農民種植荔枝及龍眼等果樹，每年4月常吸引外來種荔枝椿象於當地產卵繁衍，為避免登山民眾遭受荔枝椿象噴灑毒液灼傷，台中市風景區管理所在步道附近設立告示牌提醒遊客外，今天也啟動荔枝椿象生物防治工作，釋放6萬顆平腹小蜂卵粒，以非農藥方式降低害蟲族群量。

台中市觀旅局表示，台中市轄管北屯區大坑登山步道的6、7、8、9、9─1及10號等6條步道，因山區種植荔枝及龍眼樹，為荔枝椿象經常出沒區域，考量登山遊客眾多且生態豐富，不適合噴灑化學藥物，因此利用荔枝椿象天敵「平腹小蜂」進行生物防治，雌蜂將卵產於荔枝椿象卵內，被寄生的荔枝椿象卵粒則無法順利孵化出荔枝椿象幼蟲，之後從荔枝椿象卵內羽化的平腹小蜂，又在荔枝及龍眼樹上繼續尋找荔枝椿象的卵寄生，進而達到生物防治效果。

觀旅局表示，平腹小蜂是一種無攻擊性的寄生蜂，請登山遊客不要破壞掛在步道果樹旁平腹小蜂的卵卡，若不慎接觸荔枝椿象或被毒液噴到，請立即用大量清水沖洗稀釋，若皮膚出現灼熱、搔癢等不舒服情形，應立刻尋求皮膚科醫師協助。

觀旅局提醒，要到大坑9至10號步道的民眾，請多利用大眾交通工具，建議搭乘至捷運松竹站，再搭922路公車至經補庫停車場，徒步約5分鐘可至9、9─1及10號登山步道，更多台中旅遊資訊可上台中觀光旅遊網（ https://travel.taichung.gov.tw/ ）查詢。

烏消滅大坑步道荔枝椿象，台中市府啟動生物防治，圖為荔枝椿象。圖／台中市觀旅局提供
烏消滅大坑步道荔枝椿象，台中市府啟動生物防治，圖為荔枝椿象。圖／台中市觀旅局提供
台中市大坑步道已放置平腹小蜂卵卡。圖／台中市觀旅局提供
台中市大坑步道已放置平腹小蜂卵卡。圖／台中市觀旅局提供
台中市大坑步道已放置平腹小蜂卵卡。圖／台中市觀旅局提供
台中市大坑步道已放置平腹小蜂卵卡。圖／台中市觀旅局提供
台中市大坑步道已放置平腹小蜂卵卡。圖／台中市觀旅局提供
台中市大坑步道已放置平腹小蜂卵卡。圖／台中市觀旅局提供

荔枝椿象 登山步道 台中市

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