快訊

台積電高雄設廠案 環評大會審查通過

小學作業改1錯字 全網看不出答案大崩潰

影／新北成立居家照護中心 侯友宜電訪了解隔離情況

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
新北成立「Covid-19 居家照護關懷中心」，在各區公所設置區級關懷中心，透過視訊或電話方式關心居家隔離及居家檢疫民眾的健康情形。記者杜建重／攝影
新北成立「Covid-19 居家照護關懷中心」，在各區公所設置區級關懷中心，透過視訊或電話方式關心居家隔離及居家檢疫民眾的健康情形。記者杜建重／攝影

國內疫情升溫，為保留醫療量能，應變中、重症患者及高風險確診個案，新北首創全國試辦「居家照護計畫」，除升級「檢疫隔離關懷中心」為「Covid-19 居家照護關懷中心」，29區公所亦同步成立區級關懷中心，即時處理居家照護者相關生活事務。新北市長侯友宜今天上午首站視察三重區居家照護關懷中心試運行作業，並致電關心居家隔離及居家檢疫民眾健康情形，讓接獲來電的民眾驚喜不已。

侯友宜表示，目前確診個案99％為輕症，由於Omicron變種病毒高播率，本土確診個案預見將大幅度攀升，為讓醫療體系正常運行，試辦「居家照護計畫」，讓符合條件的個案可以在家照護，市府也全力協助居家照護者的健康及生活關懷。

侯友宜表示，在健康照護部分，由七家核心醫院做為居家照護的責任醫院，同時結合新北 iCare 健康雲遠距醫療平台及智慧管理，避免近距離接觸，並與新北藥師公會合作，24 小時內將藥品送達需用藥的居家照護民眾家中，再以通訊方式進行用藥指導。

在生活關懷部分，原「檢疫隔離關懷中心」升級為「居家照護關懷中心」，在29區設區級關懷照護中心，執行10大關懷項目，包括生活物資採買資訊、居家照護關懷箱派送、居檢居隔訪查、垃圾清運、心理諮詢、寵物照顧需求、學生關懷、弱勢家戶協助、防疫旅館協助安置及其他緊急事故協助等。

新北試辦「Covid-19 居家照護關懷中心」，新北市長侯友宜(左)上午首站視察三重區居家照護關懷中心試運行作業，並致電關心居家隔離及居家檢疫民眾健康情形。記者杜建重／攝影
新北試辦「Covid-19 居家照護關懷中心」，新北市長侯友宜(左)上午首站視察三重區居家照護關懷中心試運行作業，並致電關心居家隔離及居家檢疫民眾健康情形。記者杜建重／攝影
新北試辦「Covid-19 居家照護關懷中心」，29區公所同步成立區級關懷中心，即時處理居家照護者相關生活事務。記者杜建重／攝影
新北試辦「Covid-19 居家照護關懷中心」，29區公所同步成立區級關懷中心，即時處理居家照護者相關生活事務。記者杜建重／攝影
新北首創全國試辦「居家照護計畫」，成立「Covid-19 居家照護關懷中心」，執行居家照護關懷箱的派送，關懷箱內有各種食品及醫療用品和快篩試劑。記者杜建重／攝影
新北首創全國試辦「居家照護計畫」，成立「Covid-19 居家照護關懷中心」，執行居家照護關懷箱的派送，關懷箱內有各種食品及醫療用品和快篩試劑。記者杜建重／攝影
新北首創全國試辦「Covid-19 居家照護關懷中心」，市長侯友宜表示，為讓醫療體系正常運行，試辦「居家照護計畫」，讓符合條件的個案可以在家照護。記者杜建重／攝影
新北首創全國試辦「Covid-19 居家照護關懷中心」，市長侯友宜表示，為讓醫療體系正常運行，試辦「居家照護計畫」，讓符合條件的個案可以在家照護。記者杜建重／攝影

居家隔離 侯友宜

延伸閱讀

全校三分之一班級確診才停課 侯友宜：中央地方有共識

新北市成立區級關懷中心 照護居家隔離、檢疫民眾

「數目只會往上」 侯友宜：新北先做Covid-19居家照護

新北居家照護試運行 侯友宜：防疫重要轉捩點

相關新聞

施壓喬病床？ 陳信瑜控烏龍：狹怨報復 不排除提告

台北市勞動局長陳信瑜先前遭踢爆公然上班幫副市長黃珊珊助選、任職兩年請假806小時等爭議多。鏡週刊今天再度報導，陳信瑜疑利...

獨／鳳凰衛視資遣台北記者 侯市府拉攏任副發言人

香港「鳳凰衛視」台北站，因被認定是中資企業，將於5月中旬關台。而新北市府原三位副發言人離職參選議員後，目前新聞局缺少副發...

影／新北成立居家照護中心 侯友宜電訪了解隔離情況

國內疫情升溫，為保留醫療量能，應變中、重症患者及高風險確診個案，新北首創全國試辦「居家照護計畫」，除升級「檢疫隔離關懷中...

防治大坑步道荔枝椿象 中市釋放6萬顆平腹小蜂卵

台中大坑6至10號登山步道周邊部分私有土地上時有農民種植荔枝及龍眼等果樹，每年4月常吸引外來種荔枝椿象於當地產卵繁衍，為...

透過App來場線上單車賽 「新北青輕騎」解任務拿好禮

為推廣自行車及河濱輕鬆運動樂趣，新北高灘處舉辦「新北水岸青輕騎」活動，參與民眾除主活動外，亦可選擇「自行騎乘」子活動，自...

新北市成立區級關懷中心 照護居家隔離、檢疫民眾

國內疫情升溫，為保留醫療量能能應變中、重症患者及高風險確診個案，新北首創全國試辦「居家照護計畫」，除升級「檢疫隔離關懷中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。