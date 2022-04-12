影／新北成立居家照護中心 侯友宜電訪了解隔離情況

國內疫情升溫，為保留醫療量能，應變中、重症患者及高風險確診個案，新北首創全國試辦「居家照護計畫」，除升級「檢疫隔離關懷中心」為「Covid-19 居家照護關懷中心」，29區公所亦同步成立區級關懷中心，即時處理居家照護者相關生活事務。新北市長侯友宜今天上午首站視察三重區居家照護關懷中心試運行作業，並致電關心居家隔離及居家檢疫民眾健康情形，讓接獲來電的民眾驚喜不已。

侯友宜表示，目前確診個案99％為輕症，由於Omicron變種病毒高播率，本土確診個案預見將大幅度攀升，為讓醫療體系正常運行，試辦「居家照護計畫」，讓符合條件的個案可以在家照護，市府也全力協助居家照護者的健康及生活關懷。

侯友宜表示，在健康照護部分，由七家核心醫院做為居家照護的責任醫院，同時結合新北 iCare 健康雲遠距醫療平台及智慧管理，避免近距離接觸，並與新北藥師公會合作，24 小時內將藥品送達需用藥的居家照護民眾家中，再以通訊方式進行用藥指導。