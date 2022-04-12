施壓喬病床？ 陳信瑜控烏龍：狹怨報復 不排除提告

台北市勞動局長陳信瑜先前遭踢爆公然上班幫副市長黃珊珊助選、任職兩年請假806小時等爭議多。鏡週刊今天再度報導，陳信瑜疑利用特權，幫朋友喬聯醫和平院區唯一復健科單人病床，入住逾一個月。對此，陳信瑜今天發出聲明回應，指控是烏龍爆料，甚至指鏡傳媒，因勞動局依法勞檢，挟怨報復，對她瘋狂攻擊，將保留法律權利，對鏡傳媒及相關人員提出告訴。

另外，鏡週刊今也報導，陳信瑜丈夫先前開貿易公司，不久後就變更負責人，但實際運作者還是她先生，但這家公司專線卻還是陳擔任高雄市議員時的服務處電話，地址登記在她丈夫擔任會長的文創協會，2人財產申報並沒這一項，疑似刻意規避，有違法之嫌。

陳信瑜今天也在聲明中說，她擔任議員時的財產申報都是向監察院申報，監察院都有公告紀錄。她先生不是企業負責人，自然沒有獲利未申報問題。

陳信瑜今天發出三點聲明表示，對於遭指控喬病床一事，陳說，該烏龍爆料，是由她處轉來的服務案，請勞動局府會聯絡人去訊問。

另外，她擔任議員時的財產申報都是向監察院申報，監察院都有公告紀錄。至於她先生不是企業負責人，自然沒有獲利未申報問題。陳說，文創協會是她未擔任議員，於民國93年就成立了，當時未婚，高市議會空間是開放民眾可以申請借用。沒有所謂的特權使用問題。

陳信瑜表示，近日因北市勞動局依法針對鏡傳媒實施勞動檢查，鏡傳媒挟怨報復，對她瘋狂攻擊，繼日前鏡電視用2018年照片誣陷她說是2021年請病假幫友人慶生，惡意誤導輿論視聽，到今天用匿名烏龍爆料，子虛烏有的指控報導，毀損本人名譽，她將保留法律的權利，對鏡傳媒及相關人員提出告訴。