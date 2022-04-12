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透過App來場線上單車賽 「新北青輕騎」解任務拿好禮

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
二重自行車道是這次「新北水岸青輕騎」主活動場地。圖／新北高灘處提供
二重自行車道是這次「新北水岸青輕騎」主活動場地。圖／新北高灘處提供

為推廣自行車及河濱輕鬆運動樂趣，新北高灘處舉辦「新北水岸青輕騎」活動，參與民眾除主活動外，亦可選擇「自行騎乘」子活動，自行選擇活動路線，只要拍照打卡完成任務，每完成一條就能獲得一份好禮；活動全程透過App作業，可紀錄軌跡並隨時與好友分享位置及心情，15日開放報名。

新北市高灘地自行車道達210公里，長度為全國之冠，河濱內也充滿各式休閒環境，成為許多民眾假日遊憩的好選擇。高灘處為鼓勵民眾體驗輕鬆運動樂趣，特別舉辦「新北水岸青輕騎」活動。

高灘處說明，水岸青輕騎實體活動為5月21日上午8時至12時舉行，規劃參與者體驗二重環狀線，活動全長20公里，沿線規劃6處闖關點，透過寓教於樂的遊戲，讓民眾們歡度假日。

此外，也規劃「自行騎乘」主題的子活動，精選「淡水河岸青輕騎、大漢名畫青輕騎、新店擺渡青輕騎、汐止風華青輕騎、大都會熊猴森青輕騎」等五條自行車道路線。

高灘處表示，「自行騎乘」活動將於4月15日開放報名，報名後只要在5月15日至6月12日期間內完成任何一條路線騎乘，並依指定任務拍照打卡，每完成騎乘一條路線就能獲得一份好禮，共有五種不同的完騎好禮。

高灘處指出，「自行騎乘」的特色是從報名、路線導航、拍照打卡到完騎，全程都使用手機App作業，除可紀錄軌跡及時間，還能讓民眾隨時隨地與親朋好友分享即時位置與騎乘心情，為生活增添樂趣。

高灘處提到，凡透過App報名，並在新北河濱自行車租借站辦理原地借還自行車，可享平日五折、假日八折的租借優惠，另外報名系統中將每周不定期開放搶購1元限量商品，歡迎上活動網站了解詳情

充滿懷舊情懷的五堵舊鐵路隧道，是騎乘自行車的打卡熱點。圖／新北高灘處提供
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極具特色的三鶯龍窯橋也是騎乘自行車的好景點。圖／新北高灘處提供
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適合全家出遊的熊猴森樂園。圖／新北高灘處提供
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遠眺陽光橋及新店溪畔美景。圖／新北高灘處提供
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荷樂自然體驗區-樂活島。圖／新北高灘處提供
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