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新北市成立區級關懷中心 照護居家隔離、檢疫民眾

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜至三重區公所視察區級關懷中心。記者張睿廷／攝影
侯友宜至三重區公所視察區級關懷中心。記者張睿廷／攝影

國內疫情升溫，為保留醫療量能能應變中、重症患者及高風險確診個案，新北首創全國試辦「居家照護計畫」，除升級「檢疫隔離關懷中心」為「Covid-19居家照護關懷中心」，29區公所也同步成立區級關懷中心，即時處理居家照護者相關生活事務。

新北市長侯友宜今日首站視察三重區居家照護關懷中心試運行作業，並現場致電2位居家隔離及居家檢疫民眾，關心他們的健康情形，接到電話的市民都感到又驚又喜，侯友宜也藉此肯定三重區長陳奇正對區及關懷照護中心的辦理情形。

侯友宜表示，目前確診個案99%為輕症，由於Omicron變種病毒高傳播率，本土確診個案預見將大幅度攀升，為讓醫療體系正常運行，試辦「居家照護計畫」，讓符合條件的個案可以在家照護，市府也全力協助居家照護者的健康照護及生活關懷。

新北市衛生局表示，在健康照護部分，將由7家核心醫院做為居家照護的責任醫院，同時結合新北iCare健康雲遠距醫療平台及智慧管理，避免近距離接觸，並與新北藥師公會合作，在24小時內將藥品送達須用藥的居家照護民眾家中，再以通訊方式指導用藥。

衛生局指出，在生活關懷部分，原「檢疫隔離關懷中心」將升級為「居家照護關懷中心」，市府會在29區設置區級關懷照護中心，執行10大關懷項目，包括生活物資採買資訊、居家照護關懷箱派送、居檢居隔訪查、垃圾清運、心理諮詢、寵物照顧需求、學生關懷、弱勢家戶協助、防疫旅館協助安置及其他緊急事故協助等。

衛生局 居家隔離 侯友宜 患者

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