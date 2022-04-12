北岸時尚藝術季23日登場 廢棄漁網回收重生

新北市海岸線綿長，擁有多座漁港且漁業產業發達，為推動漁港轉型帶動觀光，本月23日(周六)舉行「北海岸時尚藝術季」活動，展示由環保材質所製作的服裝宣導海洋保育及永續發展理念。今年「北海岸時尚藝術季」進一步將廢棄網具搬上舞台，讓整場展演更具可看性，顯示廢棄網具多用途使用。

2015年聯合國宣布「2030永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs)，號召全球城市參與，為達成SDGs中「保育及永續利用海洋資源」目標，新北市漁業處從2020年開始與海洋委員會海洋保育署合作辦理「廢棄網具回收再利用計畫」，並與淡水區漁會攜手，在淡水漁人碼頭中設置廢棄漁網具回收處理中心，以收購廢棄漁網方式同時向漁民宣導廢棄網具分類回收重要性，以達到減少海洋廢棄物汙染目的。

「2022北海岸時尚藝術季」今年主軸為科技結合時尚，4月23日在漁人碼頭的服裝秀，將藉由浮空投影技術在漁港展現視覺特效。為持續宣導海洋永續發展理念，與科技公司合作，將回收後廢棄網具與投影紗幕結合，展示出與純紗幕不同的聲光效果及廢棄漁網的多用途功能。

本年度「北海岸時尚藝術季」活動擴大至淡水漁人碼頭及富基漁港兩地舉行，4月1日起至5月底每週末推出多項活動，其中淡水區漁會推出吻魚鮮醬，以在地漁船新鮮捕撈的魩仔魚為基底製作，活動期間每組特價500元。淡水漁人碼頭中「等一個人咖啡」則推出全品項85折。富基魚港則是贈送100元折價券，在富基漁市水灘及餐廳消費滿500元就可以折抵，滿3000元還贈送「北海岸時尚藝術季」設計t-shirt 1件。