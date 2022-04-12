淡北道路「卡關」 新北市等不到公路總局回應

新北市淡北道路2年前送審因配套措施不夠完善，遭到退回，短短2年因原物料上漲，預算增加超過10億。新北市府今年第2次送修正計畫至公路總局審查，並提出配套措施，預留路廊可新建大橋分流淡水車流，不過此案送到公路總局卻完全沒有動靜；公路總局僅回應，「一切依流程進行中」，便不願再說明，被地方人士解讀為「變相卡關」。

淡水交通長期擁塞，每次塞車都是數十分鐘甚至1個小時才能到台北市，塞車已經成為淡水人的夢靨，假日更是會湧入大量外地車潮，當地居民連門都不敢出，影響人數至少達上百萬人，地方殷殷期盼淡北道路能為他們解決問題。不過新北市府第1次送審時，行政院認為交通分流計畫及台北市地方民意都未解決，退回此案，要求新北市府重新檢視，再提交報告。

新北市府今年初再度送出修正計畫，他們在新規畫的淡北道路上預留路廊，未來只要淡海新市鎮居民增加，便可另外興闢新橋，將車流分流至八里端，改走台64線，關渡端的車流便不會這麼擁擠。

新北市新工處表示，行政院當初就要求市府解決路廊問題，所以他們才重提修正計畫，消除大路網問題。同時他們也在淡水、台北市辦了3場說明會，氣氛緩和，並沒有爭執出現。

新工處表示，淡北道路計畫與分流方案本身並不會衝突，中央只要審核通過，淡北道路可以馬上動工，未來淡水人口增加，可再從預留位置興闢新橋，如此便可達成分流效果，不需要等到2案都審查完才動工。

新工處指出，中央與新北市府對淡北道路的「必要性」都沒有疑慮，他們也對中央當初提出的問題逐一提出解決方案，但目前仍等不到公總答覆，他們只能不斷等待下去。

新工處說明，雖然公總尚未審查通過此案，但他們已積極在施作前端作業，包括台二線管線、文資處理等，也會送交維計畫，希望能盡早通過此案，讓淡水民眾不用再受塞車之苦。

公路總局對此不願多做回應，也不願說明目前進度，僅簡短表示，他們認為新北市府的分流方案並不具體，也沒有與雙北民眾達成共識，目前一切都在討論程序當中。

地方人士認為，中央為基捷背書並大幅增加預算，淡北道路卻無下文，經費2年下來已暴增10億，繼續拖下去是要再花多少納稅人的錢？認為這是在變相卡關，希望公總可以加速處理，解決淡水長期的交通問題。