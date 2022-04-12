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參選民進黨北市黨部主委 張茂楠心中最強母雞是陳時中

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市議員張茂楠今前往黨部登記參選，爭取台北市黨部主委。記者潘才鉉／攝影
北市議員張茂楠今前往黨部登記參選，爭取台北市黨部主委。記者潘才鉉／攝影

民進黨於5月份進行黨職改選，台北市黨部主委吳怡農日前宣布不爭取連任，北市議員張茂楠今前往黨部登記參選，多名英系成員陪同包括議員劉耀仁、洪健益、陳慈慧、吳沛憶，以及市議員擬參選人張文潔、陳聖文、何孟樺等。張茂楠表示，他的政見台北市的議員紅不讓，台北市長能光復台北；至於心中最強母雞人選，他說，是陳時中

張茂楠表示，謝謝今天夥伴大家的陪同，並再次在這裡再次向民進黨表達最崇高的敬意，感謝黨的栽培，讓他有這機會擔任3屆里長、4屆市議員，因而決定參選市黨部主委，他希望能夠光復24年前台北市長勝選的榮耀，所以主張市長勝選、議員全壘打。

張茂楠表示，大家對台灣的防疫是在國際上刮目相看，輿論也特別提到陳時中是一個非常適當的人選，如果能夠讓陳時中來帶領台北市，成為母雞帶領台北市的議員選舉，將會是精采可期、勝券在握，因此他隔空喊話，如果陳時中能夠來擔任台北市的市長參選人，是一個好的建議。

此外，另一位有意角逐黨部主委的人選則是由民主活水跟綠色友誼共推前北市議員顏聖冠，外界解讀為派系之爭，張茂楠表示，民主進步黨的活水增補，應該是透過民主的機制，讓更多人在這兩個候選人當中去選擇，「我選擇不是做派系的代理人，我選擇讓全部的黨員能夠集中，能夠團結共同打贏這個選戰」，把私跟公要分清楚，要用更寬闊的角度來看這問題，就沒有歧見了。

媒體問及競爭對手屬意不同的人選，此次黨部主委之爭是否成為台北市長前哨戰對壘，張茂楠再三表示「不會」，歡迎優秀的人才來投入台北市長選舉，至於他特別提到陳時中，也是因為民意的需求，能看到許多民調都顯示出陳時中在台北市有高支持度，「我站在一個黨員的立場，我們也希望有一個強而有力的母雞來參與這場選舉，能夠帶動小雞讓議員全壘打，讓市長勝選。」

至於是否擔心重演兩年前主委紛爭，張茂楠表示，不會啦，選舉的嫌隙應要漸漸抹平，最重要回歸到如何找出一個大家可以接受的人，如何找出一個可以為台北市贏得市長勝選，以及贏得議員全壘打，這才是最重要的訴求。

北市議員張茂楠提到心中最強母雞人選是陳時中。記者潘才鉉／攝影
北市議員張茂楠提到心中最強母雞人選是陳時中。記者潘才鉉／攝影

北市 陳時中

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