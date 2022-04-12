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疫情燒兩個月？北市疫苗打氣升 短短15分鍾預約近7千

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲昨天預估，台灣疫情還要燒兩個月，才會到達峰點的頂，正因疫情提升，台北市疫苗預約系統第7期今天上午9點開放預約，才短短開放15分鐘，已預約完成6991人。本報資料照片
台北市長柯文哲昨天預估，台灣疫情還要燒兩個月，才會到達峰點的頂，正因疫情提升，台北市疫苗預約系統第7期今天上午9點開放預約，才短短開放15分鐘，已預約完成6991人。本報資料照片

疫情持續升溫，台北市長柯文哲昨天預估，台灣疫情還要燒兩個月，才會到達峰點的頂，正因疫情提升，台北市疫苗預約系統第7期今天上午9點開放預約，才短短開放15分鐘，已預約完成6991人。

台北市副市長蔡炳坤表示，台北市疫苗預約系統第7期今天上午9點起開放預約，提供莫德納疫苗（12歲以上符合資格者均可預約）、高端疫苗（20歲以上），共計67486預約量。可預約第1、2劑及追加劑（第3劑）。

本次的預約至明天下午17時止，接種日期為4月18日至24日，接種地點包括各合約診所、聯醫院外門診部與中型疫苗接種站，請把握機會！

蔡炳坤說，今天北市疫苗系統開放預約15分鐘，已預約完成6991人，面對確診本土案例增加，看來打氣持續提升中！

新冠肺炎

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