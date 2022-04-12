標語「亂丟垃圾禽獸不如」 新北道路仍髒亂無人清

新北市近來垃圾到處被人棄置，堆積多日無人清理，日前又有民眾發現，新店通往三峽路段市道110號，由於當地人煙稀少、住家不多，路邊被人棄置垃圾多日無人清除，設置罵人標語也無用，民眾不滿向新北市議員參選人簡皇譽陳情，環保局接獲通報後則趕緊派人清除。

上月下旬新北市三峽區鳶山堰被民眾發現，許多事業性廢棄物被人棄置在水源地旁，引發民眾擔憂水源汙染。緊接著本月初再度有民眾抱怨，中和華新街109巷山坡地垃圾被棄置約一個月都沒人清理，新北市的環境整潔狀況，令人堪慮。

而連接新店與三峽的市道110號安康路三段至成福路，由於部分路段人煙稀少、周邊也無住家，經常被民眾棄置垃圾，垃圾散亂一地，且多日無人清除，路邊高掛著「亂丟垃圾禽獸不如」標語，也起不了嚇阻作用。民眾因此不滿向新北市議員參選人簡皇譽陳情。

簡皇譽則表示，新北市面積廣大，經常有民眾趁四下無人之際隨處丟垃圾，造成市容髒亂，但上述路段長期以來經常發生棄置垃圾事件，環保局應設立定時巡邏機制，或加裝監視器嚇阻，「環保局一定知道什麼地點經常會被棄置垃圾，若每次都要民眾通報，未免太被動！」

經反映後，新北市環保局則趕緊派人清除。環保局表示，市道110號遭棄置垃圾案，經查為安坑里往新店方向路段，該路段已於年上月底架設監視器，並於本月8日上午派員清除路面垃圾，同時破袋檢查有無行為個資，惟並未發現。未來將針對該路段加強清掃頻率，以維護環境整潔，另近日觀看錄影資訊，尚未發現違規情事，將調整其設置地點，以達成效。

環保局說，新北市幅員廣大，山區道路或偏遠地點偶有無公德心民眾或不法業者隨意棄置垃圾，除由環保稽查或清潔隊同仁不定期巡視外，也有賴所有市民發現後協助透過1999通報，以利立即稽查取締及清除。