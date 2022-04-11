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里長下跪惹議今發聲明 「人為地震」不針對特定歌手

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
中華里里長游吉興今發聲明。圖／中華里里長游吉興提供
中華里里長游吉興今發聲明。圖／中華里里長游吉興提供

天后張惠妹睽違7年後重返小巨蛋開唱，當地里長日前憂演唱會引起震動擾民，向台北市副市長黃珊珊下跪陳情，卻遭網友出征洗版。里長今再發聲明表示，不針對特定歌手及公司，僅對於地震事實，並駁斥網路傳言輕描淡寫；另外，針對網友批評與攻擊，將保留相關法律權利。

中華里里長游吉興表示，對於本次於4/1-4/11 間，因演唱會所發生的人為地震確實存在，受影響住戶苦不堪言。游吉興說，這樣的影響與晃動，相信沒有經歷過的人，是無法感同身受每一次的人為地震，是持續性近20分鐘搖晃所產生的不適與不安。

里長游吉興表示，除了家中家具的晃動，連副市長黃珊珊親自前往里民家中體驗，都能感覺到「頭暈」的現象，長期居住在當地里民的困擾，更是難以用言語形容。更有家中長輩為了避免受到影響，會在晚間10:30至11:00離開家中，絕非如各式網路傳言「風扇左右搖晃」、「家具輕微晃動」，如此輕描淡寫的影響。

里長游吉興表示，對於市府所說小巨蛋的「先天缺陷」，但日後仍會積極與各活動主辦單位討論，並希望不要再發生相關事情。小巨蛋經歷過各式演出，他重申，此次並非針對性或是無的放矢，許多場演唱會中，看到主辦單位努力協調歌迷與參與者，也讓其對於搖晃的餘波有更多的理解與包容。

里長游吉興表示，「感謝台北市政府、張惠妹小姐、經紀公司及演唱會工作人員，對於此次事件做出的協助與誠意」，但顯然搖晃的情況還需要更多的努力與調整，對於受影響里民的反映與里辦公處的立場，隨時採開放態度，持續與市府、經紀公司及各相關單位保持聯繫並商討對策，希望能取得共贏的局面，讓後面幾場演唱會順利進行，也保障里民的居住安全。

至於針對網路上的攻擊與批評，里長游吉興表示，「我們里長夫妻一律虛心接受並檢討不足之處。不接受採訪，是不希望產生誤解或是過度渲染的空間，因此在這次聲明發出後，便不再做回應及受訪。」並呼籲外界理性討論，針對期間收到的污辱性言詞與人身攻擊，他也將保留相關法律權利。

張惠妹上周起在台北小巨蛋展開「ASMR」世界巡演。圖／聲動娛樂提供
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演唱會 小巨蛋 地震

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