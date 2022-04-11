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小巨蛋震動影響 中華里長游吉興指連續搖晃20分鐘引頭暈

中央社 / 台北11日電
歌手張惠妹相隔7年日前重返小巨蛋舉辦演唱會，「震動效應」仍擾民，松山區中華里長游里長游吉興9日上午前往市府靜坐陳情，副市長黃珊珊到現場安撫。圖／讀者提供
歌手張惠妹相隔7年日前重返小巨蛋舉辦演唱會，「震動效應」仍擾民，松山區中華里長游里長游吉興9日上午前往市府靜坐陳情，副市長黃珊珊到現場安撫。圖／讀者提供

歌后張惠妹重返台北小巨蛋開唱引發「人為地震」風波，曾至市府抗議的中華里長游吉興發聲明表示，持續近20分鐘的搖晃會讓人感覺頭暈，絕非如網路傳言只有家具輕微晃動的程度。

歌后張惠妹（阿妹）睽違7年重返台北小巨蛋開唱，但附近里民抗議演唱會導致住家震動、生活受影響，松山區中華里里長游吉興日前率里民至北市府抗議，里長太太還一度向來了解情況的副市長黃珊珊下跪陳情。

不過此舉引發眾多歌迷不滿，中華里里長辦公室的Goole評論湧入負評，批評這麼多演唱會在小巨蛋辦，游吉興卻只挑阿妹的場子抱怨，根本作秀。

游吉興透過市議員發聲明表示，討論的是演唱會造成的人為地震，不針對特定歌手及公司，而因演唱會導致的人為地震確實存在，持續近20分鐘的搖晃產生的不適與不安，若沒經歷過無法感同身受。

聲明中指出，連黃珊珊到居民家中了解情況都會感覺到頭暈的現象，遑論當地居民的困擾，還有長輩會在晚間10時30分至11時離家，就是為了避免受震動影響，絕非如網路傳言只是風扇或家具輕微晃動。

聲明指出，小巨蛋的先天缺陷無法改善，但日後中華里會積極與各主辦單位討論，並感謝阿妹、經紀公司、演唱會工作人員、北市府等的協助與誠意，但搖晃的情況還需要更多努力與調整。

聲明指出，持續與各方相關單位保持聯繫、商討對策，希望共贏，呼籲歌迷理性討論，今後不再回應，針對污辱性言語或人身攻擊將保留相關法律權利。

演唱會 小巨蛋 地震 張惠妹 黃珊珊

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