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空姐參戰新人大爆炸選區 李婉鈺、王如意能突破重圍？

聯合報 / 記者李成蔭劉懿萱／新北即時報導
板橋區無黨籍議員參選人李婉鈺（右）、中和區台灣民眾黨籍參選人王如意（左）今天一同上廣播節目聊選舉，而兩人恰好都是先擔任空服員後參政，李婉鈺特別以前輩身分提醒王如意，政治人物的言行會被放大再放大，未來千萬一定要謹言慎行。圖／王如意提供
板橋區無黨籍議員參選人李婉鈺（右）、中和區台灣民眾黨籍參選人王如意（左）今天一同上廣播節目聊選舉，而兩人恰好都是先擔任空服員後參政，李婉鈺特別以前輩身分提醒王如意，政治人物的言行會被放大再放大，未來千萬一定要謹言慎行。圖／王如意提供

板橋區無黨籍議員參選人李婉鈺、中和區台灣民眾黨籍參選人王如意兩人剛好都曾擔任空服員，如今都要參選2022年新北市議員，且兩人的選區都是參選大爆炸區域，引發話題。地方人士分析，李婉鈺有高知名度、王如意則有之前民眾黨政黨票支持，只要克服其中一些困難，都有當選機會。

李婉鈺及王如意今天一同參加中廣新聞網王淺秋主持的廣播節目《千秋萬事》，而兩人恰好都是先擔任空服員後參政，因此也暢談空姐投入政壇的優劣勢，李婉鈺特別以前輩身分提醒王如意，政治人物的言行會被放大再放大，未來千萬一定要謹言慎行。

王如意表示，外界有人稱她為「空姐美女刺客」，她在李婉鈺面前不敢自稱美女，但為不辜負外界給她的頭銜，她未來一定會加倍認真，更努力的充實自己，也盼選民不只是關注她的外貌，而是要了解她的內涵，她有信心深耕地方、進入議會做高品質問政。

兩空姐今一同上廣播節目，引發話題討論，外界也關注她們能否當選。民眾黨新北黨部指出，王如意雖然是新人，但民眾黨過去在中和區囊括了2萬9550張政黨票，超過了中和區2018當選門檻1萬9457票，因此頗有機會勝出。

中和地方人士分析，目前沒有看到王如意在地方走動，許多里長對她也不夠了解，很難感受到在地連結，陸軍對戰可能出現問題，再加上中和參選大爆炸，增添不少當選變數，不過因為有新人及第三勢力優勢，提供民眾一個全新選擇，仍有機會勝選。

至於有關無黨籍李婉鈺，板橋地方人士認為，她仍歸在泛綠陣營，若以現在民進黨提名5席，再加上遭停權的王淑慧，泛綠總共就有7人參選，算是相當緊繃，且李婉鈺之前參選士林北投立委，也讓地方民眾不諒解。

不過也有黨務人士指出，李婉鈺曾任2屆市議員，且擁有超高的全國知名度，再加上現任議員何博文放棄連任，可能有些票回流，因此被同區參選人視為強大的競爭對手。

板橋區無黨籍議員參選人李婉鈺（中）、中和區台灣民眾黨籍參選人王如意（右）今天一同上廣播節目聊選舉，而兩人恰好都是先擔任空服員後參政，李婉鈺特別以前輩身分提醒王如意，政治人物的言行會被放大再放大，未來千萬一定要謹言慎行。圖／王如意提供
板橋區無黨籍議員參選人李婉鈺（中）、中和區台灣民眾黨籍參選人王如意（右）今天一同上廣播節目聊選舉，而兩人恰好都是先擔任空服員後參政，李婉鈺特別以前輩身分提醒王如意，政治人物的言行會被放大再放大，未來千萬一定要謹言慎行。圖／王如意提供

李婉鈺 台灣民眾黨

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