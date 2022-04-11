助汐止警分局防疫 議員捐一百公升酒精

疫情持續延燒，有感於員警平時都站在第一線為民服務，為了維護他們的安全，新北市議員張錦豪捐贈一百公升的酒精，送到汐止警分局，用來消毒裝備、環境，希望讓第一線執勤員警，能在最安全衛生的環境下執勤。

新北市議員張錦指出，疫情持續升溫，人民的保母都是站在第一線為民服務，處於高風險的狀況，所以，特別募集了將近一百公升的酒精送給汐止警分局，再分送給各個派出所，希望可以盡微薄的力量協助員警做好防疫工作，疫情期間保護好自己。

汐止警分局長林詮峰表示，現在本土疫情比較嚴峻，感謝張議員的支援，捐贈酒精防疫物品，對於同仁執勤時會更加安全，也更能維護汐止的治安跟交通，而因應疫情的擴大，針對民眾的報案及洽公，為了避免因為疫情影響分局勤務運作，特別在門口依照指揮中心的規定，設置實名制，同時民眾要洽公會由同仁量額溫等相關的措施後，引導民眾做相關的服務，儘量在外面提供服務，如果有必要入內會有專人引導，保障分局運作順利，也維護民眾的安全。