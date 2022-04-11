提升消防科技救災戰力 汐止議員助添空拍機

科技時代，為了提升消防救災戰力，新北市議員白珮茹以建議款協助消防局第六大隊，添購消防救災設備，其中也包括了兩台新型的空拍機，對於包山包海的消防第六大隊來說，在救災、搜救上都能發揮很大的幫助。

新北市議員白珮茹表示，因為第六大隊在消防局來講是包括山線、海線，幅員非常遼闊的一個大隊，因為很多山域是救災以及各項的災害搶救，如果有空拍機的及時協助，可以在最短的時間內達到救災的目的，希望新型的空拍機加入，對於整個六大的消防裝備可以更齊全，不管是山域或海域，空拍機都可以在第一時間到達現場、勘查地形，發揮及時救災的功能。

新北消防局第六大隊副大隊長林至品指出，特別感謝白議員，同時也是婦宣隊的分隊長，上個年度給六大隊350萬的建議款，除了三組空氣灌充機的空壓設備，包括汐止、金山、萬里各一部，一部造價都要85萬，對救災空氣瓶的灌充有非常大的幫助，另外，最重要的是現在講求科技救災，這次也協助添購空拍機。

林至品說，事實上六大隊轄區海岸線有81公里，新北市差不多70%的山域也在轄區內，有了這些空拍設備，在災害的防救、災害救援幫助都非常的大，包括釣客、戲水的民眾，可以用空拍設備下去做勸導，也下去做偵察，救災的時候、包括人員的搜救，利用這些空拍設備也給予很大的幫助。