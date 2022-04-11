新北瓦磘溝整治逐步到位 地方籲市府整體規劃

新北瓦磘溝過去長年惡臭，市府近年全力改善，近期除完成礫間處理廠加強改善水質，也於上方建置休憩園區。地方社團人士表示，盼市府要有整體藍圖規劃，也可透過活動推廣親水；市議員金瑞龍表示，治水同時也該顧及景觀及生活場域，如今多一園區可供民眾休憩。

流經中和及永和地區的瓦磘溝，是雙和的母親之河，過去隨都市工業化發展，導致出現惡臭，新北水利局近年來持續改善，另外也在中游段建置礫間處理廠，將通過的水得以淨化，更利用上方綠地打造共融遊具園區。

永和社大瓦磘溝願景社顧問張品認為，瓦磘溝沿岸具有許多在地人文特色，如潭墘橋生態區域，且樟樹是在地特色樹種，市府對於整體環境營造應該要有清晰的藍圖，規劃社區綠帶、社區公園。

永和社大瓦磘溝願景社成員蔡志輝表示，建議校園可以推廣騎單車的風氣，讓學子更有機會接近瓦磘溝。瓦磘溝願景促進聯盟成員林育德則說，市府這次渠底改造工程顧慮到景觀及生態設施值得肯定，希望後續不要影響鳥類棲息。

金瑞龍說明，自己過去在瓦磘溝環境營造公共溝通會議時，特別要求加速改善河域惡臭問題，並提高汙水下水道佈建率，相關措施將能大幅改善瓦磘溝水質；另外也應照顧到沿岸景觀及市民生活場域，因此他也向市府爭取在旁增設體健設施，讓民眾多一處休憩空間。