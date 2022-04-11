快訊

統促黨大甲媽搶轎風波 2名幹部拘提到案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北瓦磘溝整治逐步到位 地方籲市府整體規劃

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北瓦磘溝過去長年惡臭，市府近年全力改善，鳥類也漸漸回來水域。記者李成蔭／攝影
新北瓦磘溝過去長年惡臭，市府近年全力改善，鳥類也漸漸回來水域。記者李成蔭／攝影

新北瓦磘溝過去長年惡臭，市府近年全力改善，近期除完成礫間處理廠加強改善水質，也於上方建置休憩園區。地方社團人士表示，盼市府要有整體藍圖規劃，也可透過活動推廣親水；市議員金瑞龍表示，治水同時也該顧及景觀及生活場域，如今多一園區可供民眾休憩。

流經中和及永和地區的瓦磘溝，是雙和的母親之河，過去隨都市工業化發展，導致出現惡臭，新北水利局近年來持續改善，另外也在中游段建置礫間處理廠，將通過的水得以淨化，更利用上方綠地打造共融遊具園區。

永和社大瓦磘溝願景社顧問張品認為，瓦磘溝沿岸具有許多在地人文特色，如潭墘橋生態區域，且樟樹是在地特色樹種，市府對於整體環境營造應該要有清晰的藍圖，規劃社區綠帶、社區公園。

永和社大瓦磘溝願景社成員蔡志輝表示，建議校園可以推廣騎單車的風氣，讓學子更有機會接近瓦磘溝。瓦磘溝願景促進聯盟成員林育德則說，市府這次渠底改造工程顧慮到景觀及生態設施值得肯定，希望後續不要影響鳥類棲息。

金瑞龍說明，自己過去在瓦磘溝環境營造公共溝通會議時，特別要求加速改善河域惡臭問題，並提高汙水下水道佈建率，相關措施將能大幅改善瓦磘溝水質；另外也應照顧到沿岸景觀及市民生活場域，因此他也向市府爭取在旁增設體健設施，讓民眾多一處休憩空間。

水利局長宋德仁表示，市長侯友宜推整治2年內不發臭，目前已陸續設計施作河道水質及景觀改善工程、清水引入工程等，將有效減少瓦磘溝異味產生，提升在地居民生活品質。

新北瓦磘溝過去長年惡臭，市府近年全力改善，近期除完成礫間處理廠加強改善水質，也於上方建置休憩園區。地方社團人士表示，盼市府要有整體藍圖規劃，也可透過活動推廣親水。圖／新北水利局提供
新北瓦磘溝過去長年惡臭，市府近年全力改善，近期除完成礫間處理廠加強改善水質，也於上方建置休憩園區。地方社團人士表示，盼市府要有整體藍圖規劃，也可透過活動推廣親水。圖／新北水利局提供
新北瓦磘溝過去長年惡臭，市府近年全力改善，近期除完成礫間處理廠加強改善水質，也於上方建置休憩園區。新北市議員金瑞龍表示，治水同時也該顧及景觀及生活場域，如今多一園區可供民眾休憩。圖／金瑞龍提供
新北瓦磘溝過去長年惡臭，市府近年全力改善，近期除完成礫間處理廠加強改善水質，也於上方建置休憩園區。新北市議員金瑞龍表示，治水同時也該顧及景觀及生活場域，如今多一園區可供民眾休憩。圖／金瑞龍提供

願景 水質 新北

延伸閱讀

新北今增確診145例 公布足跡淡水最密集

六都買氣不墜，新北家戶購屋比創新高

新北國小教甄新制 國英數納普通科初試、本土語可加分

影／醫療暴力！新北2醉漢沒戴口罩遭阻進入 痛毆急診室保全

相關新聞

張惠妹演唱會震不停 柯文哲：小巨蛋不適合唱三天三夜

歌手張惠妹相隔7年重返台北小巨蛋辦演唱會，為避免「震動效應」擾民，市府和主辦單位祭出減震措施，但小巨蛋周遭部分里民仍抱怨...

北農主管指示放水？議員爆逾7百公斤農藥蔬果流入市面

供應大台北蔬果的台北農產運銷公司，遭質疑放水將抽驗不合格農藥殘留蔬果，流入市面繼續販售，罔顧民眾食安。議員游淑慧今天出示北農內部群組，疑似北農有主管下指示，讓藥檢不合格的部分蔬果繼續販售...

空姐參戰新人大爆炸選區 李婉鈺、王如意能突破重圍？

板橋區無黨籍議員參選人李婉鈺、中和區台灣民眾黨籍參選人王如意兩人剛好都曾擔任空服員，如今都要參選2022年新北市議員，且...

新北瓦磘溝整治逐步到位 地方籲市府整體規劃

新北瓦磘溝過去長年惡臭，市府近年全力改善，近期除完成礫間處理廠加強改善水質，也於上方建置休憩園區。地方社團人士表示，盼市...

台北年貨大街疑綁標？ 議員：追加沒上限市府當提款機

台北市府從2008年開始連續舉辦年貨大街活動已達15年，議員許淑華調閱資料發現，連來竟都由同一廠商得標，近10年來，該廠...

河濱再飄四月流蘇雪 沐心池、金色水岸成絕佳觀賞點

隨時序來到春季，新北河濱有各式花朵綻放，其中在樹林沐心池及淡水金色水岸周邊，已經盛開流蘇。新北高灘處指出，流蘇近來復育情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。