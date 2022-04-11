淡水福佑宮平安健走 天氣放晴吸引4千人共襄盛舉

一年一度的淡水福佑宮平安健行活動，在上週六9日上午登場，淡水福佑宮主委謝安棋表示，由於去年因為受到新冠肺炎疫情影響，許多活動都因此而停辦，而今年除了國內疫情有些升高，不過許多民眾都打過疫苗的情況下，舉辦這一場健行活動，當天現場氣候非常適合戶外活動，陽光露臉的好天氣，因此也吸引超過四千人共襄盛舉。

淡水福佑宮主委謝安棋表示，今年路線從淡水捷運站後方廣場集合出發，經過新民隧道、最後終點真理大學大操場集合站，全長6.5公里，這次活動也有大家非常期待的摸彩活動，廟方準備了最高媽祖獎3萬元的獎項，而現場立委與市議員也來到活動當中，參與摸彩要抽出最幸運的民眾。

立委洪孟楷表示，今年國內疫情升溫，但打過疫苗後，讓福佑宮能夠舉辦健行活動，加上天氣好，而且沿途都可以欣賞淡水的美景，對於能夠來參與平安健走也是非常好的健康休閒活動。廟方準備了總獎金1佰萬元，加上其他獎項共有1千個名額，中獎機率大增，也讓許多人一起來參與健行活動，現場民眾戴口罩等防疫工作依然是做好做滿，在參與活動的同時，還是得做好防疫才能夠更加健康。