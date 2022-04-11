萬里虎你健康健走 欣賞瑪鋉溪畔風光

北海岸的山海壯麗美景，是不少戶外運動愛好者的休閒勝地，尤其在山、海之間騎乘自行車旅遊是最愜意不過，近來行經台二線34公里一路到39公里處，不難發現在靠海的馬路旁，多了一道與車道隔開的獨立步道，雖然還未開放，但公告上寫著是自行車道，讓喜愛自行車運動的民眾都相當期待。

2022-04-11 21:40