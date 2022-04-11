聽新聞
test
0:00 / 0:00
萬里虎你健康健走 欣賞瑪鋉溪畔風光
為了鼓勵民眾養成運動風氣，並且推行地方觀光，萬里區公所舉辦萬里祥虎、虎你健康的健行活動，特別選擇近來超夯的萬金杜鵑基地的所在地，瑪鋉溪步道，健行路線全長大約4公里，要讓民眾外出休閒散步，一併欣賞瑪鋉溪畔沿途美麗風光。
萬里區長粘雪琴說，萬里區內有多條步道，近幾年公所力推觀光，因此健行活動也特別挑選山、海線旁的觀光步道，而今年挑選的瑪鋉溪步道，以瑪鋉溪生態以及杜鵑花基地為主要特色，邀請民眾把握花季尾聲，前來散步賞花。
此外，今年的健行活動還有許多的亮點，像是社福大車隊的共襄盛舉，讓親子、毛寶貝都被照顧到，區公所也期待透過健行活動，能夠讓萬里的微笑三線漫活低碳步道，瑪鋉溪親水步道、螃蟹村山海步道以及溫泉自行車步道被更多民眾所熟悉，要鼓勵遊客到萬里低碳漫遊步道走透透。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言