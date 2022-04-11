北海岸山海間的自行車道 全長五公里預計九月完工

北海岸的山海壯麗美景，是不少戶外運動愛好者的休閒勝地，尤其在山、海之間騎乘自行車旅遊是最愜意不過，近來行經台二線34公里一路到39公里處，不難發現在靠海的馬路旁，多了一道與車道隔開的獨立步道，雖然還未開放，但公告上寫著是自行車道，讓喜愛自行車運動的民眾都相當期待。

市議員張錦豪指出，一直以來與立委沈發惠與賴品妤共同關心北海岸的觀光發展，期待在自行車的旅遊上，能夠串連起整個北海岸，現在可以見到爭取有些進展，由公路總局施工，沿著台二線34K到39K分段的自行車步道初步都已經建置完成，但目前還有些路段，礙於地形與既有設施，像是候車亭等設施還需要協調調整，因此全長約五公里的自行車道預計要到九月完工。

市議員張錦豪也期待，座落在山與海之間的自行車道的落成，能夠讓自行車休閒愛好者來到北海岸騎乘自行車更安全有保障，此外也可以透過自行車漫遊，多在北海岸停留，規劃一日遊或是兩日遊的行程，騎著單車深度探訪北海岸，感受被山海圍繞的大自然魅力。